Mladi nogometaši na Dunaju iščejo vstopnico za EP

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na pragu uvrstitve na evropsko prvenstvo 2025. Pred zadnjo tekmo kvalifikacij proti Avstriji danes ob 20.30 v Dunajskem Novem mestu je le še točko oddaljena od vozovnice za Slovaško, kjer se bo najboljših šestnajst reprezentanc merilo od 12. do 29. junija prihodnje leto.

Zasedba selektorja Milenka Ačimovića je pred zadnjo tekmo na vrhu skupine H. Dobila je pet od sedmih tekem, izgubila je zgolj proti Franciji, ki ob tekmi manj zaostaja tri točke. Še dodatni dve pa Slovenci bežijo Avstrijcem.

Pot na evropsko prvenstvo si bodo neposredno zagotovili zmagovalci vseh devetih kvalifikacijskih skupin in tri najboljše drugouvrščene reprezentance. Šest preostalih drugouvrščenih reprezentanc se bo za mesto na zaključnem turnirju pomerilo v dodatnih kvalifikacijah.

»V zadnjem letu imamo sijajno serijo tekem brez poraza, a v petek nas čaka zahteven tekmec, proti kateremu bomo morali prikazati vrhunsko predstavo, morda najboljšo v tem kvalifikacijskem ciklusu. Verjamem v svoje varovance, ki so sposobni osvojiti vse tri točke,« je pred odhodom v Avstrijo dejal Ačimović.

Avstrijci niso izgubili na zadnjih šestih domačih tekmah. Pred manj kot letom dni so varovanci Ačimovića na Fazaneriji gostili severne sosede. Slovenci so prikazali malenkost več in v 47. minuti po podaji najboljšega strelca kvalifikacij, Tia Cipota (5 golov) ter prefinjenem lobu Svita Sešlarja, premagali dotlej še neporažene Avstrijce. Na Dunaju bodo v vlogi favorita domačini, ki bodo skušali ohraniti možnosti za uvrstitev na prvenstvo, ki bo med 12. in 29. junijem 2025.

»V ekipi vlada pozitivna nervoza pred tekmo z Avstrijo, vsi se dobro zavedamo, kaj prinaša ta tekma. Na začetku kvalifikacij smo si lahko le želeli trenutne situacije, ko nas osvojena točka pelje na evropsko prvenstvo, a naša želja je, da v petek osvojimo vse tri,« pa je dodal nogometaš Svit Sešlar.