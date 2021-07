V štajerski dirki Celjani žrtve lastnega šprinta

Mladi Izola Tjaš Begić (v sredini) je dijral, nizal priložnosti, a ni zabil gola, kar je Celjane stalo poraza. FOTO: Leon Vidic/Delo

Mura : CB24 Tabor 0:3 (0:1)

Štadion Fazanerija, gledalcev 3500, sodnik Matej Jug (Tolmin) 7,5.

Strelca: 0:1 – Stančić (Ndzengue, 10), 0:2 – Krivičić (57, 11 m), 0:3 – Stančič (Krivičić, 60); Mura: Obradović 5,5, Karamarko 5,5, Maruško 5, Karničnik 5,5, Kozar 5 (od 59. Horvat 6), Kouter 5,5, Pucko 6, Filipović 5 (od 46. Kous 5,5), Maroša 5,5, Mandić 5 (od 46. Klepač 5, od 86. Brkić –), K. Cipot 5 (od 46. Bobičanec 5,5), trener: Ante Šimundža 5; CB24 Tabor: Koprivec 7, Ovsenek 7 (od 86. Urh –), Nemanič 7, Briški 7, Salkić 7, Grobry 7 (od 86. Zeljković –), Krivičič 7 (od 77. Kljun –), Kouao 7,5, Tolić 7, Ndzengue 7,5 (od 77. Stanković –), Stančič 8 (od 66. Makoumbou 7), trener: Igor Božič 8; posest žoge (v %): 59:41; streli: 13:7; na vrata: 6:5; koti: 10:1; prekrški: 8:9.



Celje : Maribor 2:3 (2:1)

Arena Z'dežele, gledalcev 1000, sodnik Asmir Sagrković (Vrhnika) 7.

Strelci: 1:0 – Zaletel (21), 2:0 – Šporn (34), 2:1 – Gorenak (43), 2:2 – Žugelj (47), 2:3 – Martinović (Vrhovec, 72); Celje: Rozman 6,5, Begić 5,5 (od 62. Kuzmanović 7), Božič 6, Brecl 6, Flis 6, Medved 6, Mittendorfer 5,5, Šporn 6, Svetlin 6, Vrbanec 6, Zaletel 6, trener: Agron Šalja 6; Maribor: Jug 6, Alvir 6, Gorenak 6 (od 46. Vipotnik 6), Koderman 6, Milec 6,5, Pihler 6, Repas 6, Požeg Vancaš 6 (od 62. Šturm 6), Voloder 6,5, Vrhovec 6,5, Žugelj 6 (od 62. Martinović 6,5), trener: Simon Rožman 7; posest žoge (v %): 69:31; streli: 20:17; na vrata: 9:6; koti: 4:4; prekrški: 9:20.



Aluminij : Koper 0:0

Športni park, gledalcev 200, sodnik Rade Obrenović (Ljubljana) 7.

Aluminij: Janžekovič 7, Petek 6, Azemović 6, Bolha 6, Krefl 6, Prša 6, Marinšek 6 (od 90. Martić –), G. Pečnik 5,5 (od 84. Pušaver –), Kadrić 6 (od 71. Bizjak –), T. Pečnik 6 (od 71. Kidrič –), Flakus Bosilj 5,5, trener: Oskar Drobne 6; Koper: Golubović 7, Palčič 6, Žužek 6, Rajčević 6, Bručić 6,5, Grudina 6, Parris 6,5, Guberac 6, Vešner Tičić 6 (od 87. Krajinović –), Mulahusejnović 6 (od 82. Bešir –), Barišić 6 (od 69. Colley 6,5), trener: Zoran Zeljković 6,5; posest žoge (v %): 46:54; streli: 3:11; na vrata: 1:5; koti: 6:10; prekrški: 16:15.



Bravo : Radomlje 0:0

Štadion v Spodnji Šiški, gledalcev 500, sodnik Glažar (Ptuj) 6,5.

Bravo: Vekić 5; Križan 5, Drkušić 5,5, Vodeb 5; Španring 5,5, Trdin 5,5 (od 67. Kirm), Žinko 6, Kancilija 5,5 (od 67. Memić –), Kavčič 5; Kramarić 5,5 (od 83. Ogrinec –), Maružin 5,5 (od 90. Trontelj –); trener: Dejan Grabić 5,5; Radomlje: Šugić 6; Guček 6, Jazbec 6, Pogačar 6 (od 78. Kregar –); Rugašević 6,5, Zabukovnik 6, Nuhanović 6, Primc 6, Mužek 6,5; Nikolić 6,5 (od 70. Varga –), Cerar 6,5 (od 87. Ihbeisheh –); trener: Rok Hanžič 6; posest žoge (v %): 54:46; streli: 6:13; na vrata: 3:6; koti: 0:8; prekrški: 17:15.



Prvi gol v novi sezoni je zabil, CB24 Tabor pa je pripravil prvo presenečenje. Na kolena je položil prvaka Muro. Kar 190 minut je bilo treba čakati na prvenec 31. sezone nogometnega prvenstva PrvaLiga Telemach. Začela se je vse prej kot obetavno, najprej z razpletom brez golov v Spodnji Šiški in v Kidričevem, nadaljevalo s potresom v Fazaneriji, kjer so Kraševci evropskim junakom nasuli tri gole, končalo pa s spektakularnim štajerskim derbijem in velikim zasukom Maribora.V Celju je po štirih minutah prišlo do prekinitve, ker je bil naliv tako močan in igrišče preveč namočeno za normalno igro. Po pol ure se je igra nadaljevala in to v šprinterskem ritmu, ki je jemal dih tudi navijačem.Celjski naleti so bili siloviti, vodstvo z 2:0 po dobre pol ure pa povsem zasluženo. Mariborčani so težko sledili ritmu, ko so ga umirili ali za malenkost dvignili svojega, so spretno izkoristili, kar sem jim je ponudilo. Znižanje zaostanka ob koncu polčasa in izenačenje na začetku drugega je bilo prav tako zasluženo. Kot gol rezervistapo podaji iz kota.Celjani so plačali davek za nekoliko preveč divji ritem in za številne zgrešene priložnosti, Mariborčani pa so znali prerazporediti moči skozi devetdeset in še dodatnih slabih deset minut.Pravočasno, dobro ali slabo, tako približno so se v osrčju hrama slovenskega prvaka spraševali vidno pretreseni navijači črno-beli, ki si niti v sanjah niso predstavljali tako krepke zaušnice. Pravočasno pred sredino prvo tekmo 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov z Ludogorcem v Murski Soboti, dobro za opozorilo za domače prvenstvo, slabo, ker so že izgubili tri pomembne točke.»Zasluženo so zmagali, bili so boljši. Mi smo bili premalo agresivni, naše linije so bile raztegnjene ...« je po rušilni burji sredi Prekmurja razmišljal trener Mure. Malo ga je tudi sam polomil, a v dobri veri, da bo s korenitim posegom v začetno enajsterico v primerjavi s kvalifikacijsko tekmo za ligo prvakov proti Škendiji spočil najbolj obremenjene in ohranil igralsko aktivne rezerviste. Dobil je odgovor. Rezervisti niso izpolnili pričakovanj.»Izšlo se nam je natanko tako, kot smo želeli. Vedel sem, da se s tekmeci ne moremo spustiti v odprt boj, a tudi to, da se lahko ujamejo v zanko, ker igrajo široko in dopuščajo veliko prostora in so ranljivi iz nasprotnih napadov,« je o svojem načrtu, kako v Fazaneriji, presenetiti, povedal gostujoči trenerSežanci so takoj, četudi bi lahko bilo še prezgodaj za resno oceno, dali vedeti, da bodo tudi v tej sezoni mešali štrene najboljših. Podobno je bilo v minulih dveh prvoligaških sezonah, ko so odločilno vplivali na končni razplet. Olimpijo so v zaključnem delu sezone kar dvakrat premagali v Stožicah, Maribor so ustavili v prvi sezoni, a tudi v minuli so v zadnjem medsebojnem dvoboju prepričljivo zmagali.Do Božičevega prihoda je bil Šimundža trn v peti sežanskim trenerjem (dva neodločena izida, tri zmage), zdaj je Božič nerešljiva uganka za prvaka – 0:0, 3:1, 3:0. Po šahovsko ima prednosti z 2,5 točke proti 0,5.»Nimam veliko manevrskega prostora, zaradi značilnosti igralcev. Ne moremo si privoščiti napadanja, izhajamo iz za nas najboljše postavitve 3-5-2,« je strokovno pojasnil moč Sežancev, ki imajo najmočnejše adute v afriških igralcih, najbrž najboljših v ligi.V tej sezoni moštvo dopolnjujejo še slovenski fantje, ki doslej niso bili v večini. Le štirje tujci so bili v začetni enajsterici, Hrvatinin Slonokoščene obale in Gabonec. V drugem polčasu je v igro prišel še drugi Gabonec. Za vse Afričane velja, da imajo za seboj francosko nogometno vzgojo. A presenečenje so slovenski fantje, ki jih je v Sežani rekordno število.»Je že res, a so tudi mladi, nekateri premladi, toda če jih bomo pravilno usmerjali, trenirali, bodo v sezoni dveh nekateri med njim res dodana vrednost,« je prepričan 43-letni Izolan, ki ga v tej sezoni znova dodatno spodbuja »tekma« s Koprom, pri katerem je bil uspešen trener mlajših kategorij, pomočnikv Italijanovem najboljšem obdobju, toda nikoli kandidat za vlogo glavnega trenerja.