Močno okrvavljeni Schick do novega gola, Hrvati do prve točke

Hrvaški nogometaši so si na svoji drugi tekmi priigrali prvo točko na tem evropskem prvenstvu. Potem ko so izgubili uvodni dvoboj z Angleži, so se danes v Hampden Parku s Čehi razšli z neodločenim izidom 1:1.



V prvem polčasu so imeli rahlo pobudo Čehi, ki so prešli v vodstvo v 37. minuti. Z bele točke je bil natančen Patrik Schick, nad katerim je pred tem Dejan Lovren storil prekršek v kazenskem prostoru. S komolcem ga je nesrečno zadel v nos, iz katerega je krvavel še med izvajanjem enajstmetrovke. Za 25-letnega napadalca Bayerja iz Leverkusna je bil to že tretji gol na euru 2020, potem ko je dvakrat zadel v polno že proti Škotom.



Naši južni sosedi so se izenačenja veselili na začetku drugega polčasa, potem ko je češkega vratarja Tomaša Vaclika po mojstrskem prodoru z lepim strelom matiral Ivan Perišić. Hrvati si bodo skušali preboj iz skupine D priigrati na zadnji tekmi proti Škotom (22. t. m.), medtem ko lahko Čehom, ki se bodo za konec skupinskega dela postavili po robu Angležem, le še sila nesrečen razplet prepreči napredovanje.







