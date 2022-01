Modrić in Benzema zadela za zmagoslavje Madridčanov

Nogometaši madridskega Reala so zmagovalci španskega superpokala. V velikem finalu v Savdski Arabiji so z 2:0 premagali igralce moštva Athletic Bilbao in še dvanajstič osvojili to lovoriko. Na večni lestvici so na drugem mestu, en superpokal več ima Barcelona.

Realova zmaga proti baskovskemu moštvu ni bila vprašljiva. Madridčani so na zelenici štadiona kralja Fahda v Rijadu prevladovali od samega začetka, vodstvo pa je kraljevemu klubu v 38. minuti priigral Luka Modrić z lepim golom z roba kazenskega prostora. Na 2:0 je v sedmi minuti drugega polčasa po posredovanju sobe za VAR z bele točke povišal Karim Benzema. V nadaljevanju si je sicer Athletic priigral nekaj priložnosti, a so se Madridčani uspešno branili do 87. minute.

Nato so tudi Baski po še enem ogledu posnetka glavnega sodnika Cesarja Sota Grada prišli do najstrožje kazni, Real pa je zaradi igre z roko za povrh ostal brez Ederja Militaa, ki je prejel rdeč karton. Raul Garcia bi lahko zapletel položaj na zelenici, a mu je z levo nogo močan strel ubranil vratar Thibaut Courtois.

Real je sicer v sredinem polfinalu s 3:2 po podaljšku strl odpor Barcelone, Athletic pa je bil dan pozneje boljši od madridskega Atletica, pri katerem je kljub porazu z 1:2 dobro branil slovenski reprezentančni čuvaj mreže Jan Oblak.