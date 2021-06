Modrićevih trinajst let, Perišićevih devet golov

Od leta 2008 do 2021

Nikola Vlašić je dobil priložnost v prvi enajsterici in jo izkoristil z nazivom najboljšega igralca tekme. FOTO: Stu Forster/Reuters



Davor Šuker ni več sam

Ivan Peričić in Luka Modrić sta še enkrat več potrdila mojstrstvo. FOTO: Lee Smith/Reuters



Kot na SP 1966

Ko je bilo treba, je Hrvaška uprizorila najboljšo tekmo na evropskem prvenstvu. Pod taktirko dveh veteranovin, oba sta bila strelca pri zmagi s 3:1, so se naši južni sosedi uvrstili v osmino finala, kjer jih čaka zmagovalec skupine E.Modrić insta edina od nogometašev na evropskem prvenstvu, ki sta bila strelca tudi na EP leta 2008 v Avstriji in Švici. Hrvaški kapetan je bil pred trinajstimi leti debitant na velikih tekmovanjih in je bil z 22 leti in 273 dnevi najmlajši strelec, sinoči v Glasgowu pa najstarejši, 35 let in 286 dni.»Srečni smo, ker smo odigrali veliko tekmo in napredovali. Nismo bili zadovoljni z igrami v prvih dveh tekmah, a smo vedeli, da zmoremo bolje. S takšno igro, tudi če ne bi zmagali, bi šli domov dvignjenih glav. Ko igramo tako, smo nevarni vsakomur.Srečni smo, zdaj se bomo spočili in šli naprej,« je po pomembni zmagi povedal Realov zvezdnik, ki je dosegel 17. gol v 140. tekmi za Hrvaško.Za najboljšega igralca tekme je Uefa izbrala. Brat nekdanje atletinje, skakalke v višino, je bil strelec prvega hrvaškega gola.»Vse smo dali od sebe, nadzirali smo tekmo in zasluženo zmagali. Čutili smo, da smo boljši, da imamo nadzor, da si bomo priigrali priložnosti in zabili gol. Niti za trenutek me ni bilo strah in nisem imel kančka dvoma o zmagi,« je samozavestno povedal napadalec moskovskega CSKA.Škotski nacionalni štadion Hampden park bo ostal v spominu tudi Modrićevem štiri leta mlajšemu Perišiću. Ujel je legendarnega napadalca(zdaj predsednika Nogometne zveze Hrvaške), ki je na velikih tekmovanjih za Hrvaško dosegel devet golov. Perišićev gol je bil že četrti na evropskih prvenstvih, pet jih je dosegel na svetovnih. Eden od nepogrešljivih mož italijanskega prvaka Interja je gol dosegel na vseh velikih tekmovanjih, na katerih je igral od leta 2014 in SP v Braziliji. Perišić je dosegel 30. gol za Hrvaško v 104. tekmi.Anglija je bila zanesljiva zmagovalka skupine, čeprav je dosegla le dva gola, a nobenega prejela. Toda prav to Angleže navdaja z optimizmom in jih vrača 55 let v zgodovino in domače svetovno prvenstvo. Tudi takrat Angleži v predtekmovanju niso prejeli gola, pozneje pa so bili svetovni prvaki.