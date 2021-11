Mojstrovina Lewandowskega v Kijevu, Ronaldo in Sancho prebudila vrage

Manchester United je po slovesu Oleja Gunnarja Solskjaerja v novo ero popeljal trenerski dvojec Michael Carrick-Mick Phelan. Slednji je kot pomočnik seveda sodeloval tudi s sirom Alexom Fergusonom, medtem ko je Carrick po koncu igralske kariere v taboru rdečih vragov leta 2018 začel delovati kot trener. Po odhodu legendarnega Norvežana je bil pred Carrickom največji izziv kratke trenerske kariere, tekma se je začela z nekajminutno zamudo zaradi težav glavnega sodnika Felixa Brycha s slušalkami. V ponovitvi letošnjega finala evropske lige je imel v prvem polčasu lepše priložnosti Villarreal, a se je ob poskusih Moija Gomeza in (predvsem) Manuja Triguerosa izkazal David de Gea. Rdeči vragi so bili blizu zadetku v eni prvih akcij na tekmi, ko je podaja s prostega strela preletela Cristiana Ronalda in pristala pri Scottu McTominayu, ki pa je na oddaljenejši vratnici zatresel le zunanji del mreže.

De Gea je v drugem polčasu spet izvrstno ustavil Triguerosa, a je Man. United v drugi polovici polčasa zaigral bolje. Jadon Sancho je zapravil veliko priložnost, ko je prišel sam pred Geronima Rullija, boljšo predstavo pa so vragi kronali po napaki Argentinca, ki je v 78. minuti slabo podajal do kolega v obrambi, žogo je prestregel Fred, Ronaldo pa jo je prek Rullija mojstrsko poslal v mrežo za še en ključen zadetek v rdečem dresu v zadnjih nekaj mesecih. Tekme je bilo konec, ko je protinapad Marcusa Rashforda in Bruna Fernandesa s prvim golom po prestopu iz Borussie Dortmund zaključil Jadon Sancho. Villarreal še vedno ni brez možnosti v boju za drugo mesto, o katerem bodo rumeni odločali z Atalanto Josipa Iličića in Young Boys, ki se bosta v večernem terminu pomerila v Bernu.

Nogometaši Bayerna s strelcem prvega gola Lewandowskim (skrajno levo) proslavljajo v Kijevu, kjer že vladajo povsem zimske razmere. FOTO: Valentin Ogirenko/Reuters

Bayern je proti kijevskemu Dinamu, Benjamin Verbič je obsedel na klopi, prvi polčas dobil z 2:0. Po tem, ko se je žoga odbila od branilca, jo je Robert Lewandowski mojstrsko, s škarjicami, pospravil v mrežo s šibkejšo levo nogo za že deveti gol v ligi prvakov v tej sezoni. Poljak je spisal zgodovino tekmovanja, saj je postal prvi, ki je dvakrat zadel na devetih zaporednih tekmah najelitnejšega evropskega tekmovanja, po enkrat je to uspelo Ruudu van Nistelrooyu in Cristianu Ronaldu. Po golu Lewandowskega v 14. minuti je izid polčasa v 42. minuti po podaji Corentina Tolissoja postavil Kingsley Coman. Dinamovci so v drugem polčasu v ledenem Kijevu zapretili z izenačenjem, potem ko je Denis Harmaš v 70. minuti zadel za 1:2. V enem zadnjih napadov se je zatresla tudi Bayernova vratnica, a ostalo je pri novi, že peti zaporedni zmagi rdečih. Ti pred večerno tekmo Barcelone, ki bo na ključnem obračunu za končno drugo mesto gostila Benfico, pred Katalonci vodijo že za kar devet točk.