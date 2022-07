Mojstrski gol Angležinj za preboj v polfinale

Nogometašice Anglije so prve polfinalistke evropskega prvenstva, potem ko so v četrtfinalu v Brightonu pred 29.000 gledalci po podaljšku premagale Španke z 2:1. Angležinje se bodo pomerile z boljšimi iz dvoboja med Švedinjami in Belgijkami, preostala četrtfinalna para sta Nemčija vs. Avstrija ter Francija vs. Nizozemska.

Odločitev o zmagovalkah padla v podaljšku

Prvi polčas se je končal brez golov. Španke pa so na tekmi prve povedle, ko je v 54. minuti zadela Esther Gonzalez. Šest minut za tem je za gostiteljice izenačila Ella Toone. Tekmo pa je odločila Georgie Stanway, ki je v 96. minuti s približno 20 metrov zabila imeniten gol za zmago Anglije.

Španke so bile sicer prve favoritinje prvenstva, nato pa se je njihova prva igralka, najboljša nogometašica na svetu Španka Alexia Putellas hudo poškodovala na enem zadnjih treningov pred eurom. Dobitnica zlate žoge za najboljšo igralko na svetu si je poškodovala križne kolenske vezi, po operaciji bo z igrišč odsotna od deset do 12 mesecev.

Španska vrsta je pred eurom ostala tudi brez druge najboljše igralke na svetu po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in prve strelke reprezentance Jennifer Hermoso, ki se je poškodovala na začetku priprav.