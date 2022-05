Mourinho se je zlomil pod težo čustev

Potem ko so se nogometaši Rome uvrstili v zaključni dvoboj konferenčne lige (v polfinalu so s skupnim izidom 2:1 izločili Leicester City), njihov trener Jose Mourinho ni skrival solz sreče. Z novo lovoriko bi se lahko 59-letni Portugalec vpisal v zgodovino.

»To so zame nadvse čustveni trenutki. Seveda sem se v svoji karieri veselil tudi večjih uspehov, zdaj pa tako ganjen nisem le zaradi sebe, temveč zavoljo svojih igralcev in vseh ljudi, ki delujejo v tem klubu. To je za nas kakor liga prvakov,« je med brisanjem solz poudaril Mourinho, potem ko je Roma v povratni polfinalni tekmi pred svojimi navijači z 1:0 premagala Leicester. Edini gol je že v 11. minuti dosegel Anglež Tammy Abraham.

V sklepnem dejanju konferenčne lige se bodo Rimljani 25. maja v Tirani pomerili z igralci Feyenoorda, ki so bili v polfinalu s 3:2 boljši od Marseilla. Če bo Roma uspešna, bo postal Mourinho prvi trener z lovorikami v vseh treh evropskih klubskih tekmovanjih. Po dvakrat se je namreč že veselil končne zmage v ligi prvakov in evropski ligi.