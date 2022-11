Šimundža sprovociral Mourinha, Roma naprej po dveh enajstmetrovkah

Nogometaši Manchester Uniteda so v zadnjem krogu skupinskega dela v evropski ligi premagali španski Real Sociedad z 1:0, a vseeno v izločilne boje napredovali z drugega mesta v skupini E. S tem bodo februarja v šestnajstini finala igrali z eno od tretjeuvrščenih ekip iz skupinskega dela elitne lige prvakov.

Morebitni tekmeci rdečih vragov bodo tako Ajax, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Šahtar Doneck, Sporting in Barcelona. Žreb bo na sporedu v ponedeljek ob 13. uri v Nyonu.

V skupini E je bilo vprašanje le, kdo bo osvojil prvo mesto in si prislužil neposredno pot v osmino finala. To je kljub minimalnemu porazu uspelo Realu Sociedadu, ki je za voljo boljše gol razlike končal na prvem mestu. Drugo mesto je pripadlo Unitedu, za katerega je edini zadetek dosegel Alejandro Garnacho v 17. minuti.

Gorenc Stanković in Horvat končala evropsko sezono

V tej skupini bo Šerif iz Tiraspola nadaljeval sezono v izločilnih bojih konferenčne lige. Moldavci so zmagali z 1:0 proti Omonii iz Limassola, pri katerih Tima Matavža ni bilo v kadru. Iz treh preostalih skupin, ki so dvoboje začele ob 18.45, so v izločilne boje napredovali Feyenoord, Midtjylland, Freiburg, Nantes ter Ferencvaros in Monaco.

Cristiano Ronaldo v majici Manchester Uniteda na gostovanju v Španiji. FOTO: Vincent West/Reuters

V skupini F sta brez izločilnih bojev evropske pomladi ostala Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat s Sturmom iz Gradca. Kljub osvojenim osmim točkam je avstrijski predstavnik po porazu z 0:2 proti Midtjyllandu padel na zadnje mesto. Oba slovenska nogometaša sta igrala celo tekmo za Sturm. Feyenoord je po zmagi proti Laziu z 1:0 napredoval s prvega mesta. Italijani se selijo v konferenčno ligo.

V skupini G si je že pred tem prvo mesto zagotovil Freiburg, drugo mesto in šestnajstino finala pa si je priigral Nantes, ki je v gosteh premagal Olympiacos z 2:0 in izkoristil remi Karabaha proti Freiburgu (1:1).

Monaco je v neposrednem obračunu za napredovanje v skupini H s 4:1 ugnal Crveno zvezdo in si zagotovil drugo mesto za Ferencvarosom, ki je izgubil proti Trabzonsporu (0:1). Turki se selijo v izločilne boje konferenčne lige, Srbi pa so končali evropsko sezono.

Ante Šimundza se ni mogel sprijazniti z dvema kazenskima udarcema za Romo. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

V skupini A sta si že pred tem napredovanje zagotovila Arsenal in PSV Eindhoven. Londončani so premagali Zürich z 1:0 in osvojili prvo mesto, Nizozemci pa so v bili z 2:1 boljši od Bodö/Glimta, pri katerem je Nino Žugelj odigral zadnjih 15 minut dvoboja in v 93. minuti dosegel tolažilni gol. Norveška zasedba bo evropsko sezono nadaljevala v konferenčni ligi.

Mihi Zajcu zadnjih 20 minut igre

V skupini B je bilo kar se tiče napredovanja prav tako vse jasno. Si pa je z zmago proti Dinamu iz Kijeva z 2:0 prvo mesto priigral Fenerbahče Mihe Zajca. Slovenski reprezentant je igral od 74. minute. Drugo mesto je pripadlo Rennesu, ki je remiziral z AEK Larnako (1:1).

Betis je bil že pred zadnjim krogom prvi, odlično jesen pa je potrdil z zmago proti finskemu HJK s 3:0. Ludogorec, ki ga s klopi vodi Ante Šimundža (Žana Karničnika ni v kadru), je bil blizu presenečenja proti Romi, ki jo vodi Jose Mourinho. Po polčasu je vodil z 1:0, na koncu pa moral priznati premoč Romi, ki je slavila z 3:1. S tem si je priigrala drugo mesto v skupini. Ludogorec bo kot tretjeuvrščeni v skupini C nadaljeval pot v konferenčni ligi. Pri tem je zanimivo, da je Roma zasukala potek tekme z dvema kazenskima streloma za 1:1 in 2:1, oba je unovčil Lorenzo Pellegrini.

V skupini D si je neposredno uvrstitev v osmino finala že pred zadnjim krogom priigral Union St. Gilloise. Je pa Union Berlin po zmagi proti Belgijcem z 1:0 zasedel drugo mesto. Tretja je Braga, ki je z 2:1 ugnala Malmö.