Če bi imeli superligo, ne bi imeli Mourinha in Ronalda

Športni direktor Rome Tiago Pinto javno nasprotuje ustanovitvi nogometne superlige, tekmovanja zaprtega formata, ki je propadlo lanskega aprila, v zamisli pa še vztrajajo Real Madrid, Barcelona in Juventus. »Prihajam iz Portugalske, to je majhna država, ki je dala svetovni skupnosti najboljšega trenerja na svetu Joseja Mourinha in najboljšega nogometaša na svetu Cristiana Ronalda. Če bi na neki način denimo v zadnjih 20 letih obstajala superliga, ne bi spoznali omenjene dvojice,« je prepričan Pinto.

Po njegovih besedah največjo mikavnost sedanje ureditve tekmovanj pomeni prav dejstvo, da lahko skoraj vsakdo premaga vsakogar, tudi manjši klubi večje, superliga pa bi to zanesljivo spremenila. »Verjemite mi, da dobro razumem poslovno stran nogometa, saj že dolgo delujem v tej industriji, toda ne razumem zamisli, da bi manjšim zvezam in klubom zaprli vrata do velikih tekmovanj. Nogomet je igra presenečenja, v kateri nikdar ne veš, kaj se bo zgodilo, tudi v Katarju smo videli zmago Savdske Arabije nad Argentino. To je lepota nogometa,« je zatrdil Pinto.