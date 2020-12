Tudi Juventus, PSG, Bayern in Real želijo iti po poti Liverpoola

Jürgen Klopp se ni strinjal s Josejem Mourinhom, da je izgubila boljša ekipa. FOTO: Clive Brunskill/AFP

Bobby Firmino zadeva redko, a takrat, ko je najbolj pomembno. FOTO: Peter Powell/Reuters

1

točka deli Bayer in Bayern ter Lille in PSG, ki se bodo merili konec tedna

Slovo od Houllierja

16

točk je lani ob novem letu znašala prednost Liverpoola. Zdaj je dve točki

Barcelona se počasi vrača proti vrhu primere division. FOTO: Albert Gea/Reuters



Barcelona še začinila sezono

Romelu Lukaku je zagotovil zmago Interju. FOTO: Alberto Lingria/ Reuters

V vseh petih najmočnejših nogometnih ligah v Evropi se je pošteno zakuhalo. Branilci naslovov so v tem koronskem obdobju ranljivi. Juventus, PSG, Bayern in Real Madrid malo pred polovico sezone niso vodilni, se je pa na vrh lestvice premier league z golomv izdihljajih tekme proti Tottenhamu zavihtel Liverpool. Jose Mourinho pa ni mogel ostati tiho ...»Izgubila je boljša ekipa,« je Portugalec med stiskom roke prišepnil kolegu, ki pa se seveda s tem ni strinjal. Mourinho je šel še dlje in ob tem zbodel tudi večnega tekmeca, ki je ob koncu tekme Manchester Cityja proti West Bromwich Albionu (1:1) nadlegoval četrtega sodnika in od njega zahteval, naj podaljša sodnikov dodatek.»Če bi jaz prijel tablo, bi bil naslednjo minuto izključen, tako je to tukaj v Angliji,« je siknil Mourinho, ki ni mogel prekiniti obupne statistike Tottenhama na gostovanjih pri Liverpoolu. Na zadnjih 26 tekmah je doživel 17 porazov in 8 remijev ter zmagal samo enkrat, maja 2011, ko je bil na klopiZa Mourinha vse od prve dobe pri Chelseaju (2004-2007) velja, da v vsakem klubu najboljši rezultat doseže v svoji drugi sezoni, v tretji pa ponavadi gre krivulja navzdol in se konča z bridkim slovesom. Tako je bilo v Interju, s katerim je v drugi sezoni osvojil tako serie A kot ligo prvakov (2010), nakar se je čez noč preselil v Real Madrid, kjer je v drugi sezoni osvojil la ligo (2012). V drugi eri pri Chelseaju je spet v drugi sezoni postal prvak (2015) in pri Manchester Unitedu je v drugi sezoni rdeče vrage pripeljal na drugo mesto, preden se je začelo spet podirati.Zdaj je njegova druga sezona pri Tottenhamu, ki se zdi resen pretendent na naslov, a njegove ambicije so na Anfieldu dobile močan udarec, ko jev 90. minuti izvedel popoln strel iz kota in je Firmino z glavo zadel v polno za veliko veselje 2000 navijačev, ki so pred tekmo na tribuni Kop razvili transparent v čast preminulemu nekdanjemu trenerju. S Francozom so rdeči leta 2001 osvojili pokal UEFA in pokal FA.Mourinhove besede, češ da je boljša ekipa izgubila, so hitro dobile odziv, Liverpoolov branilecje na instagramu zapisal: »Zmagala je boljša ekipa.«Na Otoku se tradicionalno začenja zelo zgoščen praznični ritem, Liverpool bo do 4. januarja odigral štiri tekme, od tega tri v gosteh, začenši s sobotno pri Crystal Palaceu. Razlike so po 13 kolih zelo majhne, Manchester United ima na devetem mestu osem točk zaostanka in dve tekmi v dobrem. Lani je Liverpool v novo leto zakorakal s prednostjo 16 točk.Podobno tesno je v vseh drugih prvenstvih, v Italiji je še vedno presenetljivo na vrhu Milan, vendar je njegov remi pri Genoi (2:2) izkoristil mestni tekmec Interz zmago na derbiju z Napolijem (11-m) in se približal na točko zaostanka, tretji je po 1:1 proti Atalanti (ni igral) prvak Juventus, ki mu grozi, da bo po šestih letih izgubil domači primat. Enajstmetrovko je zastreljalKakšna gneča je na vrhu šele v Španiji, kjer so Atletico z, Real Sociedad in Real Madrid poravnani pri 26 točkah. A s pomembno razliko: Atletico ima kar tri tekme manj od Baskov in dve od prvakov, ki so ujeli ritem in po šoku v Kijevu dobili že četrto tekmo zapored. Sezono je dodatno začinila Barcelona, ki je po preobratu premagala dotlej vodilni Real Sociedad (2:1;) in zmanjšala zaostanek za vodilnimi na šest točk. »Barcelona se bo vrnila tja, kamor sodi,« je odleglo trenerjuV Nemčiji se ve, kam sodi Bayern, ampak še ni tam. Bayer ne popušča in je točko pred njim, v soboto bo soočenje vodilnih v Leverkusnu, vroči Leipzigpa bi se lahko z domačo zmago proti Kölnu zavihtel prek obeh. Podobna zgodba je v Franciji, kjer je jasno, kje je po vložku mesto PSG, a tudi on zaostaja za Lillom za točko, v nedeljo pa bo gostoval na derbiju vodilnih na severu države.