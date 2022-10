Thomas Müller: Veganski čevapčiči bi morda rešili mamute

Nemški nogometni as Thomas Müller je nedavno zaupal, da je začel pred leti zelo paziti, kaj poje in kdaj gre spat. Kot pravi, lahko sleherna malenkost vpliva na končni rezultat.

»V posteljo grem zgodaj, saj vem, da bom tako zjutraj naspan. Seveda bi se rad tudi sam vsako soboto zabaval do petih zjutraj, toda še bolj uživam, ko s soigralci premagam Barcelono z 2:0,« je poudaril 33-letni napadalec münchenskega Bayerna in razkril, da v zadnjem obdobju vse večkrat poseže tudi po veganski hrani.

»No, vse veganske jedi niso ravno po mojem okusu, veliko pa je takšnih, ki mi prav teknejo,« je povedal Müller in podal zanimivo razmišljanje. »Če bi ljudje pred 10.000 leti, ko so lovili mamute, lahko nabirali veganske čevapčiče, bi morda te orjaške živali še danes živele,« je še dejal bavarski zvezdnik, ki je sinoči v ligi prvakov prispeval en gol k Bayernovi zmagi s 4:2 v gosteh nad Viktorio Plzen.

Münchenčani so se s tem uspehom še utrdili na vrhu lestvice skupine C, v kateri zanesljivo vodijo z dvanajstimi točkami. Sledijo milanski Inter (7), Barcelona (4) in Viktoria (0).