Mundial 2026 rekorden v vseh pogledih, Američani že pokajo od samozavesti

Setovno prvenstvo v nogometu se zdi svetlobna leta oddaljeno, do prve tekme je še več kot 600 dni. Toda kmalu zatem, ko se bo končalo evropsko prvenstvo v Nemčiji, se bo pogled nogometnega sveta že usmeril prek luže, kjer v ZDA, Kanadi in Mehiki napovedujejo največji športni spektakel doslej. Pravzaprav se je mundialsko kolesje že zagnalo, septembra lani so se kvalifikacije začele v Južni Ameriki, novembra tudi v Aziji in Afriki. V Evropi se bo boj za 16 vstopnic vnel marca 2025 in končal marca 2026.

V začetku februarja je Svetovna nogometna zveza (Fifa) objavila, da bo otvoritvena tekma SP 2026 11. junija 2026 na kultnem štadionu Azteca v Ciudadu de Mexicu, finalna pa 19. julija na štadionu MetLife v New Jerseyju. Prvenstvo bo trajalo rekordnih 39 dni in bo prvič gostilo 48 reprezentanc, ki bodo odigrale spet rekordne 104 tekme.

Nogometni tempelj

»New Jersey oziroma New York imata čast, da bosta gostila največjo tekmo v zgodovini nogometa. Finale bo epski, nepozaben. To bo prvi mundial z 48 državami, v ZDA, pa tudi v Kanado in Mehiko bodo prišli milijoni navijačev. Prizorišče finala ne bi moglo biti bolj primerno. New York je kozmopolitsko mesto, skupaj z New Jerseyjem tam živi več kot 200 narodov, tako da bo finale praznovanje enotnosti sveta,« je bil navdušen predsednik Fife Gianni Infantino.

Štadion Azteca je že gostil finale svetovnega prvenstva v letih 1970 in 1986, na njem sta blestela Pele in Maradona. »To ni samo štadion, to je nogometni tempelj. Tam so bile nekatere nepozabne tekme in veseli smo, da se bo vse skupaj začelo prav tam. Mehika je nogometna dežela, in kdor bo prišel v Ciudad de Mexico, Monterrey in Guadalajaro, bo začutil strast,« je dodal Infantino.

Poleg Mehike bosta imeli prednost domačega igrišča tudi reprezentanci ZDA in Kanade. Slednja bo imela prvo tekmo v Torontu 12. junija, tega dne bodo igrali tudi Američani v Los Angelesu. »Kanada je edina, ki še ni imela svetovnega prvenstva, zato sem zares vesel, da bomo imeli tekme tudi v fantastičnih mestih Vancouvru in Torontu,« je še dodal Infantino, ki je sicer požel veliko kritik, ko je Fifa dodelila prvenstvo Katarju, a tokrat takšnih očitkov ne bo.

NY Cosmos in SP 1994 nista prinesla preboja

V Dohi domača reprezentanca ni bila konkurenčna, Mehika, Kanada in ZDA pa bi lahko pustile pečat. Američani so prvenstvo gostili leta 1994 in takrat se je zdelo, da bo nogomet vendarle omrežil Američane, toda hitro je šel nekaj korakov nazaj, podobno kot pred tem, ko so za newyorški Cosmos igrali Pele, Franz Beckenbauer, Carlos Alberto in tudi naš Vito Dimitrijević, Los Angeles Aztecs pa so pripeljali Georgea Besta in Johanna Cruyffa.

Major League Soccer je zdaj liga v vzponu, toliko bolj, odkar je David Beckham v Miami pripeljal Lionela Messija. Uspeh ameriške reprezentance bi lahko zares sprožil nogometno evforijo v ZDA. Selektor Gregg Berhalter že dolgo gradi ekipo za velike stvari.

»Veliko je vatlov, s katerimi je mogoče meriti uspeh, ampak zame je ključen ta, da moraš narediti nekaj, kar ti še ni uspelo. Za ZDA to seveda pomeni nastop v polfinalu,« je brez lažne skromnosti za USA Today Sports pred kratkim izjavil Berhalter in nadaljeval: »Če bi nam uspelo priti v boj za kolajne, bi rekli, da je ta skupina fantov zares naredila nekaj velikega. Američani bi ponoreli in to bi za vedno spremenilo nogomet v Ameriki.«

Generalka Copa America

Kar pogumne besede za reprezentanco, ki je v sodobni zgodovini svetovnih prvenstev dobila samo eno tekmo v izločilnih bojih, proti Mehiki na mundialu leta 2002. Ali so ZDA sposobne narediti korak naprej, se bo pokazalo na letošnji Copi America, ki jo bodo Američani kot generalko za svetovno prvenstvo gostili poleti. Finale bo v Miamiju.

V skupini bodo gostitelji imeli Urugvaj, Panamo in Bolivijo. »Ta skupina igralcev se mora naučiti, kako premagati največje. Ne Jamajke, to smo prerasli, ampak Argentino pred 80.000 gledalci. To je zdaj naš izziv,« še naprej visoko leti 50-letni Berhalter, ki je ZDA vodil štiri leta in na svetovnem prvenstvu v Katarju v osmini finala izpadel proti Nizozemski ter končal svoj mandat. Po šestih mesecih in dveh selektorjih mu je zveza USMNT dala drugo priložnost.

Njegova glavna težava je, da ZDA niso igrale kvalifikacij niti za Copa Americo niti za SP 2026. »Zato smo izbrali najtežje mogoče tekmece na prijateljskih srečanjih. Razmišljamo, da bi tudi na olimpijskih igrah v Parizu nastopili z vsemi igralci, ki imajo pravico. Res pa bo minilo malo časa od Cope America in bi bilo to tvegano,« ima veliko dilem selektor, ki ne odstopa od najvišjih ciljev. »V nogometu je mogoče vse, Američani pa znamo pokazati največ, ko je najbolj pomembno,« je prepričan. Kljub njegovi samozavesti pa se zdi, da si lahko odlikovanje prej pridobijo organizatorji prvenstva kot nogometaši.