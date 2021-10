Mundial na dve leti? Slaba in umsko naporna zamisel

V nadaljevanju preberite:

Kaj meni Philipp Lahm o ideji Giannija Infantina in Arsena Wengerja, ki želita organizirati svetovno prvenstvo v nogometu na vsaki dve leti? Direktor eura 2024 argumentirano zavrača to pobudo in se strinja z Uefo, njenim predsednikom Aleksandrom Čeferinom ter drugimi, ki menijo, da bi takšna sprememba v resnici uničila mundial. »Preveč nogometa bi prizadelo tudi družbeno dodano vrednost nogometa. Infantino in Wenger sta očitno prezrla, da se ti dve obliki tekmovanj (klubska in reprezentančna) bistveno razlikujeta. Metode klubskega nogometa so podobne poslovnim metodam, liga prvakov je del zabavne industrije,« je prepričan Lahm.