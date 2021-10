Rennes od 17. minute vodi proti Muri z enajstmetrovko za Uefine točke

Predzadnji četrtek v oktobru je dan za izjemno zanimivo tekmo 3. kola Uefine konferenčne lige med Muro in Rennesom v mariborskem Ljudskem vrtu (18.45). Izhodišče pred tekmo je (bilo) znano: kakršna koli točka slovenskega prvaka bi bila v dvoboju z močnimi Francozi velik podvig.

Mura : Rennes -:- (0:1)* Strelec: Guirassy 17. (11-m). Mura (3-4-2-1): Obradović; Karničnik, Maruško, Gorenc; Kous, Lorbek, Horvat, Sturm; Pucko, Lotrič, Mulahusejnović; Rennes (4-4-2): Gomis; Truffert, Aguerd, Omari, Traore; Sulemana, Tait, Santamaria, Bourigeaud; Laborde, Guirassy.

* začetek ob 18.45

Začetni enajsterici, s katerima bosta trenerja poskušala opraviti čim več na štadionu pod Kalvarijo, sta pričakovani. Soboški trener Ante Šimundža računa na prevejrjen kader, s katerim bo poskušal presenetiti dobrih 200 milijonov evrov vredno ekipo iz Francije, ki je bila nedavno boljša tudi od PSG.

Čeprav je Mura v domači ligi v nizu šestih tekem brez poraza, trenerju Šimundži nekaj skrbi povzroča igra v obrambi, saj je na 13 tekmah prejela 18 golov, več so jih dobile le Radomlje in Domžale. Po dobrem nizu od 8. do 12. kroga, ko je prejela le dva gola, ji je v petek Aluminij zabil dva. četudi so se črno-beli veselili zmage za lepšo popotnico proti Rennesu.

Nogometaši Rennesa med ogrevanjem pred tekmo. FOTO: Jože Suhadolnik