Mura še ni Šerif, ampak velja biti pogumen in upati

Tottenhamova zvezdnika in napadalca Harry Kane in Son Heung-min sta skupaj vredna krepko preko 200 milijonov evrov in sta lačna golov. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Na Stamford Bridgeu je Ante Šimundža doživel polom

Vrstni red skupine G: Vitesse 3, Tottenham in Rennes po 1, Mura 0.

Ante Šimundža se je pred sedmimi leti z mrkim obrazom, kot da bi slutil, kaj čaka Maribor na Stamford Bridgeu, soočil s sedmo silo. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Vsaka tekma v skupinskem delu konferenčne lige bo za soboške nogometaše velika nagrada. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Slovenskega nogometnega prvaka Muro nocoj čaka tekma, kakršne klub še ni imel v svoji zgodovini. Po uvodnem porazu proti Vitesseju z 0:2 bo v drugi tekmi skupine G konferenčne lige na za mnoge najboljšem štadionu na svetu izzval prvega favorita skupine Tottenham. V drugem dvoboju skupine se bosta pomerila Vitesse in Rennes.O razmerjih je res nesmiselno razpravljati, a nekaj dejstev, kdo je kdo, velja izpostaviti: klub Tottenham je vreden dve milijardi evrov, igralski kader je ovrednoten na 697 milijonov evrov, najdražji nogometaš je najboljši strelec in kapetan Anglije. Po transfermarktu je njegova vrednost 120 milijonov evrov, toda na realnem tržišču je eden od redkih, ki ima vrednost veliko višjo.In Mura? Vrednost kluba ni znana in je najmanj tisočkrat nižja, če bi jo že bilo mogoče ovrednotiti. Igralski kader je vreden 7,53 milijona evrov (Transfermarkt), najdražji igralec pa je poškodovani– 700.000 €. Najcenejši fant pri domačih je 20-letni, ki ima začetno vrednost 5 milijonov evrov. Tudi razdalja med kolegoma in tekmecema na trenerskem stolčku je merljiva v milijonih evrov. Portugalski »sveti duh« (trener) je poleti sklenil dveletno pogodbo z vrednostjo 16,2 milijona evrov. Tedensko zasluži 160.000 in vsaj za 40.000 evrov več kotna leto.Ob upoštevanju realnosti ima soboška misija na planetu Tottenham zares priponko nemogoče, čeprav je nogomet igra velikih presenečenj. Kot je bilo senzacionalno Šerifovo slavje na Santiagu Bernabeuu v ligi prvakov. Toda tudi madridsko sporočilo za Sobočane ni kaj prida pozitivno, moldavski prvak je finančno in igralsko veliko bližje najboljšim na svetu, kot je slovenski prvak angleškemu velikanu.V soboto je na čudovitem Tottenhamovem štadionu Ukrajinecpretepel nespornega favoritain mu vzel šampionski pas. A Sobočani niso na ravni ukrajinskega svetovnega prvaka v boksu. Tega se zaveda tudi Šimundža, ki na tekmo gleda iz drugega zornega kota, učnega.»Pomembno je, da ne bomo preveč navdušeni nad kuliso. Vemo, proti komu igramo, kaj pomeni Tottenham. Fantje se želijo soočiti z višjo ravnjo, s tem, kar pomeni premier league,« je trener Šimundža prenesel sporočilo in pričakovanja igralcev.»Ujeli smo tekmovalnost, ki jo želimo. Miselnost evropskih tekmovanj smo prenesli v Slovenijo. Zelo pomembno pa je, da se zavedamo svoje realnosti in tega, proti komu igramo. To je največja tekma za Muro v vsej njeni zgodovini, ki je tudi medijsko zanimiva. Ampak želimo biti konkurenčni, želimo tekmovati in ne le nastopati,« je dodal Šimundža, ki ima z angleškimi tekmeci že izkušnje v vlogi trenerja Maribora. Med drugim tudi sila neprijetno s Chelseajem, ki je Mariborčanom na Stamford Bridgeu v ligi prvakov nasul kar pol ducata golov. Ko je Maribor igral proti Tottenhamu v evropski ligi v sezoni 2012/13 (1:3, 1:1), ga ni bilo na klopi.Šimundža bi lahko imel manj dela kot običajno. Motivacijskih prijemov za takšen dvoboj ne potrebuje, taktično-tehnični so praktično tudi znani. Od postavitve 3-5-2 do 5-4-1 je le za malenkost premikov. Že prva različica velja za previdnejšo, druga je zaprta. Z odprtim dvobojem tvega polom, z zaprtim pa se lahko nadeja daljšega odpora. Ne le točka, že gol bi bil čudež.Domači trener Espirito Santo, ki je pred prihodom v London deloval v Wolverhamptonu in na tamkajšnji unverzi prejel častni doktorski naziv, je zaradi treh zaporednih porazov v prvenstvu pod pritiskom. Jasno je povedal, čemu je namenil večji del priprav za dvoboj neenakih: »Igralci se morajo mentalno in telesno dvigniti.«