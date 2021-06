Mura v 2. krogu kvalifikacij v Bolgarijo ali Belorusijo

Tekmec Mure, ki mora najprej opraviti s Škendijo, bo zmagovalec dvoboja med Ludogorcem iz Bolgarije in Šahtjorjem Soligorskom iz Belorusije.



Ludogorec je seveda redni udeleženec skupinski delov največjih evropskih tekmovanj, v play-offu lige evropa je bil predlani nekdanji klub branilca Mure Jureta Travnerja usoden tudi za Maribor. Ludogorec je v minuli sezoni osvojil že svoj deseti zaporedni naslov državnega prvaka. V sezonah 2014/15 in 2016/17 je igral v skupinskem delu lige prvakov, v ligi europa pa je že zbral šest nastopov in se najdlje prebil do osmine finala leta 2014.



Beloruski Soligorsk je v minuli sezoni po 15 letih osvojil nov državni naslov, njegov največji uspeh pa je izpad v play-offu leta 2015, ko jih je izločil nizozemski velikan PSV Eindhoven. V klub z juga države se naj bi preselil tudi napadalec Olimpije in v minuli sezoni uradno okronani najboljši posameznik slovenskega državnega prvenstva, Srb Đorđe Ivanović.



Prve tekme bodo 20. in 21., povratne pa 27. in 28. julija.

Šimundža odseva optimizem

»Glede na vse možne nasprotnike, ki so se pojavljali na začetku in so se potem stvari malo razdelile, smo čutili rahlo olajšanje. Po drugi strani pa smo iz skupine dobili drugega najtežjega nasprotnika. V vsakem primeru gre za ekipo, ki je z veliko premočjo osvojila prvenstvo in je finančno najmočnejša v državi,« je v odzivu na torkov žreb 1. kroga za klubsko spletno stran povedal trener Ante Šimundža.



»Glede na možnosti, ki so se ponujale, je bil žreb soliden, zavedamo pa se, da bo zelo zahtevno. Gre za ekipo, ki je v Evropi v preteklih letih odigrala nekaj dobrih tekem, vmes bila tudi pravo presenečenje. Veseli nas, da smo dobili klub in destinacijo, ki ne zahteva tolikšnega logističnega zalogaja, kot ga prinaša kakšna daljša pot. Tudi to je lahko določen faktor,« je še dodal Murin strateg.



Igralski kader črno-belih je po ocenah specializirane spletne strani Transfermarkt.de vreden 7,8 milijona evrov, Ludogorec je daleč pred vsemi (32,7 milijona). Sledi Šahtjor (10,45), Škendija, tekmec Mure v prvem krogu, pa dosega vrednost 6,05 milijona evrov.



Pari 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov:



Dinamo Zagreb/Valur – Omonoia

Slovan Bratislava/Shamrock Rovers – Young Boys Bern

Bodo/Legia Varšava – Flora Tallinn/Hibernians

Connah's Quay Nomads/Alaškert – Teuta/Šerif Tiraspol

Olympiacos – Dinamo Tbilisi/Neftci

Maccabi Haifa/Kairat Almati – Crvena zvezda

Fola Esch/Lincoln Red Imps – Cluj/Borac Banja Luka

Malmö/Riga – HJK Helsinki/Budućnost Podgorica

Ferencvaros/zmagovalec predkvalifikacij izmed Folgore/Priština/Torshavn/Inter Club d'Escaldes – Žalgiris Vilnius/Linfield

Škendija/Mura – Ludogorec/Šahtjor Soligorsk

Rapid Dunaj – Sparta Praga

Celtic – Midtjylland

PSV Eindhoven – Galatasaray



Pari 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov:



Škendija – Mura

Connah's Quay Nomads – Alaškert

HJK Helsinki – Budućnost Podgorica

Cluj – Borac Banja Luka

Fola Esch – Lincoln Red Imps

Slovan Bratislava – Shamrock Rovers

Malmö – Riga

Bodo/Glimt – Legia Varšava

Teuta – Šerif Tiraspol

Dinamo Tbilisi – Nefči

Maccabi Haifa – Kairat Almati

Ludogorec – Šahtjor Soligorsk

Ferencvaros – zmagovalec predkvalifikacij izmed Folgore/Priština/Torshavn/Inter Club d'Escaldes

Žalgiris Vilnius – Linfield

Flora Tallinn – Hibernians

Dinamo Zagreb – Valur

