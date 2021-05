Mura zasluženo na prestolu, čeprav še ni dosegla vrhunca

V nadaljevanju preberite:

Mura je zmagovalec jubilejne 30. sezone slovenskega nogometnega prvenstva, Maribor poraženec. Deset mesecev dolgo pandemijsko obdobje je Mura začela šampionsko, vmes prepustila vajeti največjima tekmecema Mariboru in Olimpijo, končala pa z odlično igro, vredno naslova. V zadnjem dejanju v Ljudskem vrtu je s 3:1 premagala Maribor, ki je za 16. zvezdico potreboval le neodločen razplet.



Mura je po dveh drugih mestih (1994 in 1998) prvič postala slovenski prvak, in sicer sedmi klub s tem podvigom. Kdo je bil ključni mož soboškega zmagoslavja? Kdo sestavlja jedro državnih prvakov, ki so bili najboljši že v tretji sezoni po vrnitvi v 1. SNL? Je Mura že dovolj zrela za serijsko osvajanje lovorik?