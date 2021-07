Mura z minimalno prednostjo, a še bo vroče

Škendija : Mura 0:1 (0:1) Štadion Toše Proeski, gledalcev 2500, sodnik Carvalho Nobre (Portugalska).

Strelec: 0:1 – Bobičanec (28, 11-m); Škëndija: Zahov 6,5, Murati 6,5, Krivak 5,5, Bejtulai 6, Pavić 6, Alimi 6,5, Zejnullai 6 (od 64. Hebaj 6), Nafiu 6 (od 64. Igor 6,5), Qaka 6,5, Doriev (od 82. Elezi –), Ibraimi 6; Mura: Obradović 7,5, Karničnik 6,5, Maruško 6,5, Gorenc 6, Kous 6,5 (od 84. Maroša –), Kouter 6, Bobičanec 6,5 (od 84. Kozar –), Horvat 6,5, Šturm 6,5, K. Cipot 6,5 (od 64. Mandić 6), Klepač 5,5 (od 73. Pucko 6); streli: 18:6; na vrata: 8:2; posest žoge v %: 56:44; koti: 6:2; prekšrki: 13:17.

Matko Obradovič je v zaključku tekme reševal Sobočane. FOTO: Tadej Regent

»Prvi polčas« 1. kola kvalifikacij za nogometno ligo prvakov je pripadel Muri. V dvoboju makedonskega prvaka Škendije in slovenskega je odločil gol Sobočanaz bele točke v 28. minuti. V Skopju so bili črno-beli za malenkost spretnejši in tudi srečnejši. V zadnji minuti prvega polčasa je domači napadaleczapravil kazenski strel, v zadnjih sekundah pa je dvakrat odlično posredoval vratar. Povratna tekma izenačenih tekmecev bo 13. t. m. v Fazaneriji.je imel znova dober občutek ali pa je odlično zavajal. V začetni enajsterici je trenerski lisjak iz evropskih preizkušenj namesto pričakovanegaobv konico napada postavil. Sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Fabijana je v 28. trenerju vrnil zaupanje in iztržil enajstmetrovko, potem ko ga je Slovak pri makedonskem prvakuvlekel za dres, portugalski sodnikpa je pokazala na belo točko. Marsikateri sodnik ne bi dosodil najstrožjo kazen, a »podarjenemu konju se ne gleda v zobe«. Bobičanec je zanesljivo zadel in Sobočane nagradil za zasluženo vodstvo po prve slabe pol ure igre, ki bi lahko bilo še višje. Mura je imela v prvem napadu na pladnju vodstvo. Cipot je z leve strani poslal predložek, kjer je bil s 7 m najvišji Klepač, a je povsem čisti strel z glavo usmeril v domačega vratarja»Veliko smo prihajali do priložnosti, a zaključka ni bilo,« je pred tekmo Šimundža nekako izpostavil podrobnost, ki bi Muri lahko prinesla ugoden izid v Skopju. Sobočani so do vodstva bili za malenkost boljši in izkoristili drugo veliko priložnost, potem pa se je ustavilo. Škendija je vzel žogo v svoje noge in bila konkretnejša in po eni lepi zapravljeni priložnosti tudi izenačila. A piščalka sodnika Nobre je bila za malenkost hitrejša in je dosodila prekršek za domače, namesto da bi pustil prednost. A sodnik ni pozabil napake, v zadnji minuti je bil morda prestrog in domačine nagradil z enajstmetrovko, ki jo je zakrivil. Oziroma naj bi jo. Ni bilo povsem jasno ali je brcnil žogo ali tekmečevo nogo.Kakorkoli že, sreča se je Sobočanom nasmehnila, najboljši domači strelec Ibraimi je streljal mimo desne vratnice.Konec dober, vse dobro, je bila soboška ocena prvega polčasa, toda prav zaradi ukinjenega pravila gola v gosteh vodstvo Mure še ni pomenilo veliko. A še vedno bolje, kot da bi bilo ob odmoru 1:1. Toda izenačenje so potrebovali gostitelji, ki so drugih 45 minut »odprli karte«. Na začetku spet preveč, saj je Klepač, kot v prvem polčasu, znova zastreljal lepo priložnost in gostiteljem še dal možnost za vrnitev v igro.Izid in razmerje sil na igrišču sta zelo ustrezala Sobočanom, toda gostitelji, ki so se krepko dvignili in iz minute v minuto bili boljši, so do zadnje sekunde napadali, a k sreči niso bili učinkoviti. Obradović je preprečil izenačenje.