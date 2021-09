Musliman, ki je bil ljubljenec Banjaluke

V nadaljevanju preberite:



Poletni novinec zeleno-belih je prišel iz Republike srbske iz Borca iz Banjaluke, ki je bil prvak Bosne in Hercegovine. V Ljubljani se je dobro znašel, še bolj epri Olimpiji in napoveduje še boljše igre. »Vsi menijo, da igram dobro. Ampak ni res, imam še veliko rezerve. Lahko sem še boljši. Ko se bo moštvo navadilo na moj način igre in jaz na soigralce, boste lahko videli pravega Ziljkića. Tistega, ki bo podajal. Če bom dosegal še gole, ki bodo prinašali zmage, pa se ne bom pritoževal,« je povedal.