Koprčani so v praznem teku, a bi radi bili kot vijolični proti zeleno-belimi

Pospešeni finiš sezone je vodilnim Celjanom prinesel veliko prednost pred tekmeci. V prvi tekmi 18. kola 1. SNL so zanesljivo in z učinkovito predstavo v drugem polčasu premagali Radomljane s 4:0 ter vrgli rokavico lovcem. Prvi, prvaki, bodo šele v četrtek v neprijetnem mestnem derbiju zaokrožili kolo, Koprčani in Mariborčani pa se bodo v današnjem derbiju na Bonifiki pomerili za tretje mesto.

Kidričevo: Aluminij – Domžale (sreda, sodnik David Šmajc, 15.00): Po kolih je Aluminij zadnjo zmago dosegel pred dobrima dvema mesecema. Padel je Maribor. A zadnja je iz 3. kola, ki so ga prvoligaši nadomestili konec prejšnjega meseca. Padel je Koper. Kidričani so torej premagali moštvi iz zgornje polovice, obenem pa v Stožicah osvojili točko, štiri točke so osvojili še proti vodilnim Celjanom. Ustrezajo jim moštva z vrha, ker so lahko sproščeni. Če bodo takšni še na tekmah proti primerljivejšim tekmecem, ne bo težav za obstanek. Kljub vsemu so favoriti Domžalčani, nanizali so tri zmage. Trener Dušan Kosić se lahko mirne volje posveti brušenju najbolj nadarjenih.

Safet Hadžić upa, da se bo Koprčanom tudi odprlo pod njegovo taktirko. FOTO: Leon Vidic/Delo

Koper: Koper – Maribor (Rade Obrenović, 17.30): To je derbi za prvega izzivalca vodilnega dvojca. Ni kdove kaj, to je tudi trenutni domet tekmecev, ki so še v obdobju privajanja na nova trenerja. Vijoličnemu Anteju Šimundži gre bolje kot Safetu Hadžiću, ki je nekoč na Olimpijini klopi končal prvi Šimundžev mandat v Ljudskem vrtu. Drugega mu še ne more, še posebej, ker bo Hadžić moral najprej obstati na koprskem stolčku. Zmanjkuje mu točk in tekem, a vijolični »skalp« bi lahko pomenil njegovo nadaljevanje. Mariborčanom, ki postajajo vse bolj – stari in dobri – pragmatični, je kar pošteno odleglo po zmagi proti večnim tekmecem. Zakaj ne bi bilo na Bonifiki ravno obratno in bodo gostitelji obrnili krivuljo izidov navzgor? Z zdravimi in predvsem profesionalnimi zvezdniki, med katerimi je jesen že zaključil poškodovani Maks Barišić, imajo dovolj znanja in moči. Brez pomembnih mož, kaznovanega vratarja Ažbeta Juga in za tekmece strahovito nadležnega, za vijolične pa koristnega destruktorja Blaža Vrhovca, so Mariborčani oslabljeni.

Prva SNL, 18. kolo Izid in pari: Kalcer Radomlje – Celje 0:4 (David Zec 52., Tamar Svetlin 56., Edmilson 76., Denis Popović 93.); posest žoge v %: 38:62; streli: 7:16; na vrata: 6:11; koti: 2:4; prekrški: 13:14); danes: Aluminij – Domžale (15), Koper – Maribor (17.30); četrtek: Mura – Rogaška (15), Olimpija – Bravo (17.30).

Murska Sobota: Mura – Rogaška (četrtek, Božo Kondić, 15): Za trenutek so bili Sobočani že blizu zgornjemu delu lestvice, zdaj bodo z enim porazom že bliže stresnim bitkam za obstanek. Resda z manjšo točkovno prednostjo, a tudi z močno omajano samozavestjo. Vladimir Vermezović ne bo dočakal pomladi, če ne bo večje prednosti pred zadnjima. Za Rogaško najbrž že velja, da je njen plen le Aluminij. Morda tudi Radomlje!

Ante Šimundža bo na Bonifiki dobil odgovor na to, ali je bila zmaga proti Olimpiji le preblisk. FOTO: Yves Herman/Reuters

38 golov so v 17. kolih dosegli Celjani, pet več od drugih najbolj učinkovitih zeleno-belih, oboji so edini zabili prek 30 zadetkov

Ljubljana: Olimpija – Bravo (Asmir Sagrković, 17.30): Manjša polomija v Ljudskem vrtu še ni razlog za preplah v taboru prvakov, toda Celjani so eno uro tekme manj (prekinjen dvoboj s Koprom bodo nadaljevali naslednjo sredo) dlje, kot so Koprčani in Mariborčani za njimi. Trener Zoran Zeljković bo imel lažje delo z rotacijo igralcev, trije pomembni so avt: štoper Ahmet Muhamedbegović, levi branilec David Sualehe in napadalec Nemanja Motika. Prvi se je obrambno utrdil in uigral z Marcelom Ratnikom, drugi je še vedno krilni branilec št. 1 na levi strani, tretji pa je vznemirljiv, a tako sebičen napadalec, kot ga že lep čas ni bilo pri zeleno-belih. Obeta se negotov mestni derbi, v katerem imajo Šiškarji močne adute. In istega naravnega nasprotnika: slabo igrišče.