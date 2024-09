​Na Brdu tudi dvoboj Vidovšek vs. Vekić

Najboljši slovenski nogometaši odštevajo dneve, kmalu bodo ure, do prve tekme v novi sezoni Uefine lige narodov. To se bo zgodilo v petek zvečer (20.45) v Stožicah, tekmeci Slovencev bodo sosedi Avstrijci.

Za oboje bo to prvo dejanje po evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer so oboji pustili dober vtis, zadovoljnejši pa so odšli domov Slovenci. Navijačem v Ljubljani se obeta spektakularen večer na bržčas razprodanem štadionu in pravi nogometni derbi. Nogometna zveza je prodala že 14.000 vstopnic, upoštevaje privlačen termin bodo prišli v Ljubljano tudi podporniki Avstrije.

Odprto je vprašanje, kdo bo branil slovensko mrežo, saj smo tudi na današnjem treningu na Brdu pogrešali vratarja Jana Oblaka.