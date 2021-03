Kozmusov znanec Pars prosil Oblaka za avtogram

Tudi Jan Oblak je potreboval terapijo po tekmi z Rusi, nadzoroval jo je predsednik NZS Radenko Mijatović. FOTO: J. S.



Pregnali tudi Madžara

Reprezentanti so pozorno so poslušali selektorja. FOTO: Jernej Suhadolnik

Slovenci zahtevali namakanje

Soči, Nikozija – Slovenski nogometaši so hitro pozabili sobotni poraz v Sočiju, že med poletom proti Larnaki so začeli razmišljati o naslednjem zahtevnem izzivu, ki čaka nanje na Cipru. Selektorje včeraj opravil sproščen trening na pomožnem igrišču nacionalnega štadiona ob grško-turški meji v Nikoziji, že danes zvečer bo drugače. Ciper mora seveda pasti.Zadnja marčevska nedelja je prišla kar prav za sprostitev reprezentantov po tekmi z Rusijo, ki jim je odnesla veliko energije in jih psihološko spraznila. Trening so začeli s čestitko in tradicionalnim »tunelom« za oba slavljenca – po zadnjici sta jih dobila trener vratarjev, ki je srečal abrahama na dan tekme z Rusijo, in lanskoletna pridobitev jate, ki je prav včeraj praznoval 23. rojstni dan.Tudi na splošno je bilo sproščeno. Na polno moč so vadili le fantje, ki niso bili posebej aktivni v Sočiju.inso nabirali kilometre s kondicijskim trenerjem, sedmerica –, Jure Balkovec, Sandi Lovrić in– je opravila le lahkoten sprehod po atletski stezi betonskega mastodonta.Slovenci ničesar niso prepustili naključju. Dopoldne je še vadil na štadionu tudi nekdanji šampion diska, stari znanec, popoldne je lahko Madžar le še spremljal trening Slovencev s tribune in javno zaprosil za podpis Jana Oblaka.Matjaž Kek je opazoval raztezanje, vadbo in tek fantov, vmes namenil kakšno drugim navzočim, toda v sebi se je že zavedal, da jutri zvečer ne bo heca. Ciper še vedno verjame v »nekaj več«: doma je šokiral Slovake, v soboto se je na Reki tudi Hrvaška izvlekla skozi šivankino uho.»Ne bo nam lahko. Nadaljevati moramo čim bolj samozavestno, saj ste tudi sami videli, da bi lahko morda že v Sočiju vzeli kakšno točko več. Če nam uspe odpraviti napake, bomo na dobri poti. Po tekmah s Hrvaško in Rusijo se bomo lotili drugačnega kalibra reprezentanc. Fantje bodo dobili dovolj informacij o Cipru, toda ključni smo mi. Vem, da lahko igramo še bolje kot v Rusiji, kjer smo gostitelje večkrat pošteno stisnili,« je ocenil Matjaž Kek.Mariborčan ni zapravljal časa. Takoj po koncu tekme v Sočiju je preživel nekaj minut v pogovoru z, pred dve uri in pol dolgim poletom proti Larnaki – nato je sledila slaba ura vožnje do Nikozije – je debatiral tudi s predsednikom NZS. Vse do današnjega treninga bo tuhtal, kako uspešno streti ciprski oreh, kar ni samo po sebi umevno.Jutri lahko pričakujemo najmanj dve menjavi v začetni enajsterici, morda celo tri ali štiri.je na zahtevo Brage že na Portugalskem,pa je zavoljo drugega rumenega kartona ostal kar v Sočiju, saj ne sme igrati na Cipru. Nekateri so bili opazno utrujeni in načeti, bomo videli …Jutrišnje tekme ne gre podcenjevati, še manj tekmeca. Navsezadnje je Kekov predhodnikizgubil mandat prav zavoljo nesrečnega razpleta gostovanja na Cipru – sodnik je razveljavil regularen gol Šporarju za zmago Slovenije, Stojanović pa je v nasprotnem napadu zabil avtogol za zmago Cipra. Mar to ni zadostno opozorilo?Zgodbe še ni konec. Skupina H bi lahko postala ena najbolj izenačenih doslej. Če bi Slovaki doma strli odpor Rusov, se obleta filmski zaplet in hitchcockovski scenarij. In če bi Slovenci premagali Ciper, bi najbrž ostali v igri za drugo mesto vse do zadnjega kola v novembru.Toda, pozor, o tem je možno razmišljati le v primeru svoje pripravljenosti. »Tega se vsi zavedamo. Če je kdo mislil, da bomo po Hrvaški kar nizali zmage, je seveda živel v zmoti,« je zatrdil Kek, ki je moral včeraj gostitelje dodatno opozoriti, naj namočijo pomožno igrišče z vodo – ta seveda omogoča hitrejše kroženje žoge in hitrejšo igro, ki je po meri favoriziranih reprezentanc.