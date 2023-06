Na Finskem s slepimi naboji, morda so prave varčevali za Dansko

V nadaljevanju preberite:

Boj za evropsko prvenstvo v Nemčiji bo napet do pozne jeseni, to je sporočilo po porazu slovenske nogometne reprezentance v Helsinkih. Slovenci na Finskem niso nadgradili popolnega štarta v kvalifikacijah, po dveh marčevskih zmagah so zasluženo izgubili proti bolj zbranemu, motiviranemu in bolje organiziranem tekmecu. Posledično so dali ponedeljkovemu (20.45) spektaklu z Dansko v razprodanih Stožicah še večji pomen.

Euro 2024 želijo okusiti tudi Slovenci, toda za so to vložili na Finskem premalo energije, znanja in poguma. Ne gre za to, da so izgubili proti tekmecu, katerega celoten kader velja na trgu približno toliko kot Benjamin Šeško sam. Bolj bodejo v oči številne »naivne« napake, nedopustne za takšno raven tekmovanja. Vseh 97 minut slovenske igre bi lahko strnili z opisom finske akcije za vodilni gol. Kdo je prejel najvišjo in kdo najnižjo oceno med Slovenci?