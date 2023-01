Tožilec zahteva odvzem točk Juventusu in suspenz Agnellija

Juventusu grozi odvzem 9 točk v tej sezoni serie A, nekdanjemu vodstvu kluba pa prepoved opravljanja funkcij v nogometu za določeno obdobje. To zahteva tožilec Italijanske nogometne zveze (FIGC) Giuseppe Chine, ki je predstavil svoje stališče na jutranjem sojenju v primeru Juventusovega prirejanja bilanc in izplačevanja plač nogometašev »pod mizo«.

V Rimu poteka drugo sojenje zaradi domnevnih finančnih nepravilnosti Juventusa in drugih klubov v italijanskem prvenstvu. Juventus in še 10 klubov so aprila 2022 oprostili obtožb v prvem sojenju zaradi prenapihnjenih vrednosti prestopov.

Prenapihnjene bilance in plačevanje »pod mizo«

Vendar je bil odprt nov primer po preiskavi finančnih knjig Juventusa, ki jo je izvedlo torinsko tožilstvo, to pa je razkrilo nove dokaze proti Torinčanom in naslednjim klubom: Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli in Novara.

Juventus resda ni zašel v težave le zaradi domnevno prenapihnjenih vrednosti prestopov, ampak tudi zato, ker naj bi po vrhuncu pandemije covida-19 izplačeval plače igralcem »pod mizo«. Tožilec Chine zato zahteva 16-mesečni suspenz za nekdanjega predsednika Juventusa Andreo Agnellija, 20 mesecev in 10 dni za Fabia Paraticija, 10 mesecev za Federica Cherubinija in vse člane uprave Juventusa, vključno z nekdanjim podpredsednikom Pavlom Nedvedom.

Andrea Agnelli in Pavel Nedved (prvi in drugi z leve) sta zašla v hude težave. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

Svoje mnenje bodo podali tudi odvetniki obrambe, sodišče pa se bo odločilo, ali bo nadaljevalo s sojenjem ali končalo primer. Po poročanju Repubblice bi suspenz veljal za to sezono in če bi bil Juventus spoznan za krivega, bi lahko vložil pritožbo pri Italijanskem olimpijskem komiteju (CONI).

Agnelli, Nedved in člani Juventusa so odstopili 28. novembra 2022, nov upravni odbor pa je bil prvič sestavljen v sredo, predsedoval mu je Agnellijev naslednik Gianluca Ferrero. Morebitna obsodba Juventusa bi zadala dodaten udarec že tako obupanim poskusom ustanovitve projekta t. i. superlige, ki ga zavrača večinski del nogometne skupnosti.