Na olimpijskem štadionu Španec zanetil neapeljski ogenj

Napoli je v zadnji nogometni tekmi 27. kola italijanskega prvenstva v Rimu premagal Lazio z 2:1. Po zmagi je po točkah ujel doslej vodilni Milan, zavoljo boljše razlike v golih pa se je zavihtel na prvo mesto. Tretjeuvrščeni Inter, kjer igra nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović, ima dve točki manj.

Na olimpijskem stadionu v Rimu so si Neapeljčani zmago izborili v izdihljajih tekme, zmagoviti gol pa je v četrti minuti sodnikovega podaljška dosegel Španec Fabian Ruiz. Pred tem je za Napoli v 62. minuti zadel italijanski reprezentant Lorenzo Insigne, v 88. minuti pa je izenačil Španec Pedro.

Venezia je danes v Veroni izgubila z 1:3 (0:0). Slovenski reprezentant Domen Črnigoj je za zasedbo iz Benetk igral do 67. minute. Za ekipo iz Verone je vse tri gole dosegel Argentinec Giovanni Simeone (54., 63., 89.), za Venezio pa je zadel Nigerijec David Okereke (81.).

Simeone je v tej sezoni zabil že 15 golov in je na tretjem mestu. Pred njim sta na vrhu lestvice strelcev v serie A le Dušan Vlahović (Juventus) z 20 in Ciro Immobile (Lazio) z 19 goli.

Domen Črnigoj je v Veroni igral dobro uro. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Cagliari je v gosteh premagal Torino z 2:1. Za Cagliari sta zadela Raoul Bellanova (21.) in Alessandro Deiola (62.), za Torino pa Andrea Belotti (54.). Roma je po hudem boju slavila v Spezii, zmagoviti gol pa je v deveti minuti sodnikovega podaljška z 11-metrovke dosegel Anglež Tammy Abraham.

Vse tekme so se začele s petminutno zamudo, kar je simbolni poziv k miru po ruski vojaški invaziji na Ukrajino.

Milan je že v petek na svojem San Siru igral neodločeno z Udinesejem (1:1), Inter pa se je v gosteh z Genoo razšel brez golov.

V soboto so bile na sporedu tri tekme. Salernitana in Bologna sta se razšli z 1:1, Slovenec Vid Belec pa ni branil za ekipo iz Salerna. Empoli je na domačem igrišču klonil proti Juventusu z 2:3. Petar Stojanović je za Empoli igral do 85. minute, njegov klubski in reprezentančni soigralec Leo Štulac pa ni igral. Na sobotni zadnji tekmi je Sassuolo premagal Fiorentino z 2:1.

V ponedeljek bo Atalanta gostila Sampdorio, pred zadnjo tekmo 27. kroga pa sta v vodstvu Napoli in Milan s 57 točkami. Inter ima dve točki manj, četrtouvrščeni Juventus zaostaja sedem, petouvrščena Atalanta pa – ob dveh tekmah manj – 13 točk.