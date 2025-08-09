Na Otoku bodo huligane označevali kar s sprejem

Policija v angleškem okrožju Cheshire bo kot prva na Otoku uporabila poseben sprej z nevidno sintetično DNK za označevanje huliganov na nogometnih tekmah četrte lige. Orodje so uspešno preizkusili marca na tekmi Crewe Alexandra – Port Vale in ga bodo zdaj uporabljali na vseh tekmah EFL League Two.

Sprej lahko označi oblačila, opremo ali kožo storilcev, oznaka pa ostane vidna pod ultravijolično svetlobo tudi več mesecev. Tako bo mogoče osebo povezati z določenim kaznivim dejanjem tudi dolgo po dogodku, kar bo služilo kot forenzični dokaz. Policija pričakuje, da bo nova metoda delovala odvračilno in zmanjšala izgrede pred, med in po tekmah. Ko bo prišlo do prerivanj, pretepov ali spopadov s policijo, bodo organi pregona lahko preprosto uporabili sprej in nato kasneje identificirali prestopnike.

Do velikih izgredov je prišlo tudi po zmagi PSG v finalu lige prvakov, končalo se je s tremi smrtnimi žrtvami. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

Nova pravila bodo v veljavi že ta konec tedna. Načelnik policije Mark Roberts je poudaril, da večina navijačev spoštuje zakon, a proti manjšini, ki povzroča težave, potrebujejo učinkovita sredstva. Izrazil je prepričanje, da bo sprej pripomogel k prepoznavanju in odvračanju storilcev.