Štiri desetletja od tragedije, ki je neizbrisno zaznamovala nogomet

Na današnji dan pred natanko štiridesetimi leti se je na bruseljskem stadionu Heysel zgodila ena najhujših tragedij v zgodovini nogometa. Pred finalno tekmo pokala državnih prvakov med Juventusom iz Torina in Liverpoolom je v spopadih navijačev in posledičnem zrušenju dotrajanega zidu umrlo 39 ljudi, večinoma italijanskih navijačev, okoli 600 pa jih je bilo poškodovanih.

Tragedija se je začela odvijati približno uro pred načrtovanim začetkom tekme, ko je bil stadion Heysel že nabito poln. Navijaški skupini sta bili ločeni le s trimetrsko mrežo. Približno ob 19.30, 45 minut pred predvidenim prvim sodnikovim žvižgom, so angleški navijači iz sektorjev X in Y začeli na navijače Juventusa v sosednjem sektorju Z metati steklenice in kose betona.

FOTO: Dominique Faget/AFP

Ko so se italijanski navijači skušali umakniti pritisku, so Angleži prebili zaščitno ograjo. Pod težo množice in zaradi dotrajanosti konstrukcije se je zrušil podporni zid tribune, ki je pod seboj pokopal številne navijače. Umirali so tudi zaradi zaprtih evakuacijskih poti, ki so ustvarile smrtonosno past. Policija je potrebovala skoraj dve uri, da je vzpostavila red.

Odigrana tekma in grenka zmaga

Kljub nepredstavljivi tragediji in grozljivim prizorom na tribunah so se organizatorji odločili, da tekmo odigrajo, uradno zaradi preprečitve nadaljnjih izgredov. Juventus je zmagal z 1:0, edini gol pa je v 58. minuti z enajstmetrovke dosegel Michel Platini. Takrat je bodoči predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) izrekel pomenljive besede, ki odmevajo še danes: »Pokal smo prejeli v slačilnici. To ni bila moja vizija nogometa.«

FOTO: Dominique Faget/AFP

Po tragediji je Uefa angleškim klubom za pet let prepovedala nastopanje v evropskih tekmovanjih, Liverpool je kazen odslužil še leto dlje. Aretiranih je bilo 34 oseb.

Rane, ki se niso zacelile

»Spomini na 29. maj 1985 so še vedno močno prisotni v zavesti Italijanov, rane pa se niso nikoli zares zacelile,« so ob obletnici tragedije zapisali pri poljski tiskovni agenciji PAP. To potrjujejo tudi besede nekdanjih akterjev.

FOTO: Dominique Faget/AFP

Zdaj 70-letni Marco Tardelli, član zmagovite ekipe Juventusa, ki je bil pred štirimi desetletji na zelenici stadiona Heysel, se je v pogovoru za torinski dnevnik La Stampa spomnil dogodkov: »Ta pokal ni moj,« je dejal odločno. »V slačilnici se je pojavil moški z otrokom in prosil za pomoč. Bil je obupan,« je povedal v intervjuju. »Govorili so o eni ali največ dveh žrtvah, šele dan pozneje sem izvedel za dejanske razsežnosti tragedije.« Tardelli je v enem od dokumentarnih filmov ob obletnici kritično dodal: »V Angliji so po Heyslu huligani izginili. Tukaj še vedno vladajo. Naš nogometni svet kriči: ničelna toleranca, a dovoljeno je pravzaprav vse.«

Tudi Antonio Cabrini, takrat 67-letni Juventusov igralec, dogodkov v Bruslju ne bo nikoli pozabil. »Tisto tekmo smo igrali samo zaradi javnega reda. Rekli so nam, da je umrla samo ena oseba,« je dejal. »Postali smo soudeleženci, ker takrat nismo vedeli za razsežnost tragedije, a bili smo tudi žrtve. Nismo izgubili življenj, ampak uničen je bil zgodovinski trenutek, ki bi lahko bil lep; lahko bi pomenil pozitivno prelomnico v življenju, zdaj pa je to boleč spomin, brez vsakršnega veselja.«

FOTO: Dominique Faget/AFP

Preživeli navijač Matteo Licia, ki je bil takrat star 16 let, je poudaril neustreznost stadiona: »Stadion ni bil primerno pripravljen. Znašel sem se ujet, stisnjen med dvema vrstama ljudi. Ne vem, kako sem našel moč, da sem vstal, na sebi sem imel 250 kilogramov.«

Spominske slovesnosti in opomin

Ob 40. obletnici tragedije so v Torinu, od koder je bilo največ žrtev, pripravili več spominskih slovesnosti. V bližini stadiona Juventusa so odkrili spominsko obeležje italijanskega umetnika Luce Vitoneja, gre za več kot 60 metrov dolgo simbolično rampo. Slovesnost je potekala tudi na trgu v Torinu, ki je posvečen žrtvam Heysla.

FOTO: Massimo Pinca/Reuters

Italijanski športni časnik La Gazzetta dello Sport se je žrtvam poklonil z besedami: »39 obrazov, 39 nasmehov, 39 glasov, 39 družin, 39 duš.« Poudarili so, da je bil to eden najbolj grozljivih dogodkov v zgodovini nogometa in športa nasploh: »Te minute groze in neznosne bolečine so neizogibno zaznamovale zgodovino Juventusa za vedno.« Časnik je spomnil, da je del uradnega muzeja kluba v Torinu posvečen prav tej tragediji.

Tudi italijanska televizija RAI je ob obletnici sporočila: »Po 40 letih nihče ni pozabil 29. maja 1985, čeprav so ga vsi poskušali pozabiti, še posebej tisti, ki so ga preživeli, ki so bili tam in še vedno trpijo: navijači, igralci, novinarji, trenerji.« Spominjajo se podobe iz tistih dogodkov na stadionu, pa tudi trenutkov, ko so se krste z žrtvami vrnile v Italijo.