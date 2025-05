Pariz bodo med finalom preplavili policisti

Pariške mestne oblasti želijo preprečiti izgrede ob finalu lige prvakov v nogometu in bodo na ulice glavnega francoskega mesta napotile več tisoč policistov.

V finalu v Münchnu se bosta v soboto zvečer pomerila PSG in Inter. »Gre za množično napotitev osebja v središče Pariza in tudi v določene dele predmestja, mobiliziranih bo skupaj 5.400 ljudi. To je ogromno,« je povedal šef pariške policije Laurent Nunez, ki se boji predvsem nasilja med rajanjem ob morebitni zmagi PSG, pa tudi uničevanja lastnine ob morebitnem porazu. Požiganje avtomobilov in ropanje trgovin pogosto spremljata kaos ob evforičnem slavju.

Strasti bo brzdalo več tisoč policistov. FOTO: Abdul Saboor/ Reuters

Kljub ogromnim vložkom PSG, odkar je prišel v roke katarskih lastnikov, še nikdar ni osvojil naslova evropskega prvaka. Leta 2020 je v finalu izgubil proti Bayernu. Največ policistov bo nameščenih na Elizejskih poljanah, ki bodo zaprte za promet, in v okolico štadiona Park princev. PSG ima dolgo tradicijo težav s huliganizmom. Ko se je Pariz uvrstil v finale po zmagi proti Arsenalu, je bilo aretiranih 47 ljudi.

Parižani hrepenijo po evropskem naslovu. FOTO: Abdul Saboor/ Reuters

Policija se tudi boji podobnega incidenta, kot se je zgodil v ponedeljek v Liverpoolu, ko je med šampionsko parado avtomobil zapeljal v množico in ranil več ljudi. »Zelo bomo odločni. Takoj ko bomo zaznali povzročanje nereda in škode, bomo ukrepali,« je še dodal Nunez.