Inter 62 let starejši, PSG dvakrat bogatejši

Ko bodo nogometaši Interja in Paris St-Germaina v soboto zakorakali na zelenico Allianz Arene, se bo začel prvi finale lige prvakov po 21 letih, odkar sta se pomerila Porto in Monaco, na katerem ne bo kluba iz Anglije, Španije ali Nemčije, ter prvi po 14 letih, odkar je Inter premagal Bayern, ko ne bo prvak prišel iz premier league, la lige ali bundeslige. To je bila voda na mlin tistim, ki so trdili, da druga državna prvenstva niso konkurenčna. »Vaška liga, mar ne?« se je po polfinalni zmagi PSG nad Arsenalom na njihov račun pošalil trener Luis Enrique.

Res so daleč časi, ko je bila serie A najmočnejša v Evropi, in res ligue 1 od leta 1993, ko je Franciji edini naslov prinesel Marseille, čaka na novega prvaka, toda Inter in PSG kljub temu sodita med velikane evropskega nogometa. Njuna uvrstitev na zadnje dejanje v Münchnu je morda manjše presenečenje, je pa povsem zaslužena.

Park princev je trdnjava PSG. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Inter ima veliko daljšo tradicijo od PSG, ki je nastal šele leta 1970. Njegova zgodovina je turbulentna z veliko vzponi in tudi padci. Ustanovljen je bil 9. marca 1908, ko se je ločil od mestnega tekmeca AC Milana. Slednji je želel imeti samo italijanske nogometaše, zato so ustanovitelji novemu klubu dali ime Internazionale, s čimer so poudarili, da so odprti za tujce. To se jim je obrestovalo, saj je Inter že dve leti kasneje postal italijanski prvak. V prvih petdesetih letih je osvojil šest naslovov in se utrdil med elito na škornju.

Meazza in Herrera

Prvič je italijanski pokal dvignil leta 1938, ko je v črno-modrem dresu blestel Giuseppe Meazza, legenda kluba, po katerem so leta 1980 poimenovali štadion, znameniti San Siro. Meazza, nekaj časa je bil tudi član Milana, je še zdaj rekordni strelec kluba z 284 goli.

Zanimivo, ko so v Italiji leta 1922 zavladali fašisti, se je moral Inter ukloniti političnim pritiskom in se združiti s še enim klubom Unione Sportiva Milanese pod novim skupnim imenom Societa Sportiva Ambrosiana. Ko je Mussolinijevim leta 1943 odklenkalo, je klub spet prevzel staro ime. Za mnoge povojne uspehe se mora Inter zahvaliti argentinskemu trenerju Heleniu Herreri. Takoj po prihodu leta 1960 je namreč začel prenovo t. i. catenaccia (zaprtega nogometa), da bi postal bolj nevaren v protinapadih.

Pred dnevi so Parižani osvojili francoski pokal. FOTO: Franck Fife/Reuters

Pomemben del tega je bil igralni položaj libera, prostega branilca. Herrera je uvedel mnoge disciplinske ukrepe in tudi pravila pri prehranjevanju. Pod njegovim vodstvom je bil Inter dvakrat evropski (1964, 1965) in trikrat italijanski prvak (1963, 1965, 1966), pri tem pa v povprečju prejel manj kot gol na tekmo. Devet let, ki jih je na klopi preživel Herrera, se imenuje doba »velikega Interja« (Grande Inter). Najboljši napadalec je bil Sandro Mazzola.

V naslednjih dvajsetih letih je Inter osvojil še dva scudetta in dva italijanska pokala, kar je bilo pod standardi, v 90. letih pa se je znašel povsem v senci največjih tekmecev, Milana in Juventusa. Leta 1994 je bil celo blizu izpada v serie B, a ostal edini klub, ki je bil vedno med italijansko elito. Črni časi so se končali, ko je leta 2004 na mesto trenerja prišel Roberto Mancini. Na roko mu je šla afera calciopoli z nameščanjem izidov iz leta 2006, v kateri je najkrajšo potegnil Juventus, ki je moral zapustiti serie A.

Trojna krona z Mourinhem

Inter je bil italijanski prvak petkrat zapored med letoma 2006 in 2010. V sezoni 2009/10, ko ga je že vodil Jose Mourinho, je postal prvi italijanski klub, ki je osvojil trojček glavnih lovorik, ligo prvakov, serie A in italijanski pokal. Na nov domači naslov je zatem čakal 11 let, prinesel mu ga je Antonio Conte. Zamenjal ga je Simone Inzaghi, ki se je leta 2023 prebil v finale lige prvakov, v katerem je moral priznati premoč Manchester Cityju. Zdaj bo imel novo priložnost.

Štadion San Siro oziroma Giuseppe Meazza je Interjeva utrdba. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

PSG? Kot rečeno, mlajši je za kar 62 let. Poleg Marseilla je edini francoski klub z evropsko lovoriko, leta 1996 je osvojil pokal pokalnih zmagovalcev. V petinpetdesetih letih je zbral rekordnih 13 naslovov francoskega prvaka, kar 11 v zadnjih trinajstih letih, odkar ga poganja katarski kapital. Dolgo časa Pariz kot ena največjih evropskih metropol ni imel kluba, ki bi konkuriral eliti. To se je spremenilo leta 1970, ko je skupina poslovnežev uresničila načrt ter združila dva kluba, Paris FC in Stade Saint-Germain, in novega preimenovala v Paris Saint-Germain. PSG je hitro pridobil naklonjenost Parižanov in kmalu po uvrstitvi v prvo francosko ligo se je preselil na legendarni Park princev, kjer domuje še danes.

Izmuzljiva evropska slava

V zgodnjih 80. letih je prišel do prvih lovorik, v letih 1982 in 1983 je osvojil francoski pokal, prvi naslov v ligue 1 je prišel leta 1986. Takrat se je razvilo veliko rivalstvo z Marseillem, ki traja tudi danes. Čeprav je za razliko od tekmecev z juga gojil napadalen nogomet in tako navdušil množice navijačev tudi zunaj Pariza in Francije, ni imel uspeha na evropskih tekmah.

Niti Messi, Mbappe in Neymar niso Parizu prinesli evropske slave. FOTO: Carl Recine/Reuters

Zelo pomemben mejnik je prišel leta 1991, ko ga je prevzel francoski medijski gigant Canal+. V klub je začelo pritekati veliko denarja, prišle so zveneče okrepitve, kot so bile George Weah, Rai, Pauleta in Javier Pastore. Leta 1994 je PSG osvojil drugi naslov francoskega prvaka in leta 1996 v finalu PPZ premagal dunajski Rapid. A zatem se je krivulja obrnila navzdol, rezultati so zaostajali za ambicijami, prišla je kriza vodenja, klub je imel težave s huligani.

Katarski pogon

Vse se je spremenilo, ko je leta 2011 PSG kupila družba Qatar Sports Investments in je predsednik postal Naser Al Kelaifi, prišli so zvezdniki, kot so Zlatan Ibrahimović, Angel Di Maria in Edinson Cavani (10 tekem je odigral tudi David Beckham) in osvojili tri francoske naslove zapored (2013–15). Toda evropska slava je bila še naprej izmuzljiva in kriza se je nadaljevala, ko so prišli Kylian Mbappe, Neymar in Lionel Messi. PSG se je sicer leta 2020 prvič prebil v finale lige prvakov, vendar v Lizboni izgubil proti Bayernu.

PSG je res 62 let mlajši, ampak je precej bogatejši in v svetu precej bolj priljubljen kot Inter. Po podatkih hiše Deloitte so Parižani lani ustvarili 805,9 milijona evrov prihodkov, Milančani 391 milijonov. Inter ima na facebooku 33 milijonov sledilcev, na instagramu 14,4 milijona in na omrežju X 3 milijone. Pri PSG so številke 53 milijonov, 63,2 milijona in 15,2 milijona.