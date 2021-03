Na Plečniku izločil Slovence, zdaj lastnik kluba v Afriki

Zlatko Zahović in Dado Prša sta izmenjala drese po veliki bitki za euro 2004. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Dado Pršo (desno). FOTO: AUST/Facebook

Slovenski nogometni navijač se še dobro spomnijo. Nekdanji hrvaški reprezentant je leta 2003 v dodatnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo na Portugalskem leta 2004 na Plečnikovem štadionu v Ljubljani zabil odločilni gol za napredovanje Hrvaške, potem ko se je prva tekma v Zagrebu razpletla brez zmagovalca z 1:1 ().Postavni napadalec ima sicer za seboj pisano nogometno pot, ki jo je tako rekoč začel iz avtomehanične delavnice, končal pa v velikem slogu in statusom zvezdnika pri Monacu in Rangers. Pri obeh klubih je bil najboljši strelec. Pršo je bil zaintretji nogometaš v zgodovini, ki je zabil štiri gole na eni tekmi lige prvakov. Četvorček je dosegel novembra leta 2003 proti Deportivu pri zmagi z 8:3.Dalmatinec srbskega rodu se je po koncu kariere preizkusil v vlogi trenerja in agenta igralcev, a kaže, da je njegov novi in največji izziv našel v Afriki. V Senegalu je 46-letni Pršo postal lastnik kluba Demba Diop, ki tekmuje v drugi ligi. V Afriko ga je zvabila, nekoč lastnik kluba FC Pau, pri katerem je bil Pršo tudi kratek čas trener.