Na prepevanje pesmi Irske republikanske armade se je odzvala tudi Uefa

Evropska nogometna zveza (Uefa) je začela preiskavo, potem ko so nogometašice Irske po zmagi v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo nad Škotsko pele in skandirale pesem, ki naj bi spodbujala Irsko republikansko armado (IRA).

Po torkovi zmagi z 1:0 je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek, na katerem so nogometašice prepevale pesem. Trenerka irske reprezentance Vera Pauw in irska nogometna zveza sta se zaradi incidenta opravičili, a ga bo krovna evropska nogometna zveza vseeno podrobneje preučila.

Iz dna srca se opravičujejo vsem, ki jih je užalila vsebina veselja

»Iz dna srca se opravičujemo vsem, ki jih je užalila vsebina našega veselja po tekmi, potem ko smo se ravno uvrstili na SP,« je dejala trenerka Pauw. »Incident bomo preverili z nogometašicami in jih opomnili na njihove odgovornosti v zvezi s tem. Davi sem že govorila z igralkami in skupaj se opravičujemo za vso povzročeno škodo. Za to ni izgovorov,« je še dodala.

Veselje irskih nogometašic. FOTO: Molly Darlington Reuters

Edina strelka dvoboja s Škotsko je bila v 72. minuti Amber Barrett, Irska pa si je z zmago priborila nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Avstraliji in na Novi Zelandiji.