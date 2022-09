Na vrhu Barcelona, Borussia Dortmund, Maribor in Olimpija

Konec tedna bodo nadaljevali nacionalna nogometna prvenstva po vsem svetu, to velja tudi za najmočnejše lige po Evropi in slovensko 1. SNL. Lahko si obetamo veliko, navijači pa so bili očitno zadovoljni z doslej videnim. Največje povprečno število gledalcev si je v prvem delu klubske sezone 2022/23 ogledalo tekme nogometašev Barcelone, in sicer 83.383.

Preberite tudi: Benjamin Šeško z naskokom najboljši igralec tekme

Sledijo Borussia Dortmund (80.783), Bayern (75.000), Manchester United (74.647), Milan (72.169), Inter (70.365), Marseille (62.877), West Ham (62.447), Schalke (62.194) in Tottenham (61.530). Borussia uspešno lovi Barcelono predvsem zavoljo znamenite stoječe tribune na štadionu v Dortmundu.

Na lestvici tudi drugoligaša HSV in Sunderland

Na lestvici, ki so jo objavili nekateri tuji mediji, kotirajo visoko tudi nekateri drugoligaši, denimo hamburški HSV (47.000) in Sunderland (37.000), med klubi, ki ne igrajo v petih najmočnejših prvenstvih, pa izstopa lizbonska Benfica (53.000).

Največ navijačev si je ogledalo domače tekme nogometašev Maribora. FOTO: Leon Vidic

Slovenija? V seštevku si je največ gledalcev ogledalo tekme Mariborčanov. Vrstni red: Maribor 26.250, Olimpija 20.447, Mura 15.701, Celje 13.281, Koper 12.300, Domžale 9435, Gorica 8950, Kalcer Radomlje 8600, Tabor Sežana 8050, Bravo 7250. Tudi na petih domačih tekmah vodi Maribor (17.500) pred Muro (12.100), v gosteh je privabila največ gledalcev Olimpija (15.946), sledi ji Maribor (8750).