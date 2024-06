Na vročo klop Hajduka prihaja legendarni Gattuso

Vodstvo splitskega nogometnega kluba Hajduk je po sezoni, ki se je znova končala z razočaranjem in brez naslova državnih prvakov, pripeljalo novega trenerja. In to ne kogarkoli, angažirali so Gennara Gattusa, pred dvema desetletjema enega najboljših italijanskih nogometašev. Nasledil je Jureta Ivankovića.

Gattuso v Split prihaja prihodnji teden, ko bo Hajduk uradno začel priprave na novo sezono, pogodbo je podpisal do junija 2026. Gattuso, ki je veljal za nepopustljivega igralca na sredini igrišča, ki je pogosto igral na robu prekrška, je v igralski karieri dosegel praktično vse, kar je lahko. Z AC Milanom je leta 2003 in 2007 osvojil ligo prvakov, leta 2006 je z Italijo postal svetovni prvak, dvakrat je z rossoneri osvojil tudi serie A.

V trenerski karieri je bil doslej manj uspešen, doživel je epizode na klopi Milana, Napolija, Fiorentine, Valencie in nazadnje Olympiqua iz Marseilla, torej v samih evropskih velikanih, kjer pa njegov trenerski mandat ni imel prav dolgega roka trajanja. Zdaj se bo preizkusil še na vedno vroči klopi v Splitu, kjer navijači tudi s slovitim Gattusom ne bodo imeli potrpljenja, če se sezona ne bo začela po načrtih slovitih splitskih belih.