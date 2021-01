Šport v letu 2021: Načrt Uefe znan, polni štadioni v dvanajstih mestih

V nadaljevanju preberite tudi:

Leto 2021 bo v marsičem prelomno. Ne le v najpomembnejši bitki s koronavirusom, tudi na športnem področju. Na sporedu bodo številni dogodki; od prvotno načrtovanih do spektaklov, ki so jih preložili zaradi pandemije virusa. Mednje sodi tudi evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo med 11. junijem in 11. julijem v dvanajstih evropskih mestih. Eden najboljših športnih produktov na svetu je doživel več sprememb in ekspanzij od rojstva v letu 1960.