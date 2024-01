Nad mojstrovino Viniciusa je bil navdušen tudi Dončić

Večna španska rivala Real Madrid in Barcelona sta se pomerila v finalu španskega superpokala, tekmo je prepričljivo s 4:1 dobil Real. Že v prvem polčasu je tri zadetke dosegel Vinicius Jr., uspel mu je klasični hat-trick v le enem polčasu, po zaostanku s 3:1 pa Barcelona ni imela več nikakršnih možnosti za vrnitev v igro.

V drugem počasu je Real zlahka nadzoroval potek srečanja in odbijal nalete Barcelone, navdušeni so bili tudi navijači belega baleta. Mednje sodi tudi Luka Dončić, ki je na omrežju X zapisal pohvale za Viniciusa Jr., trenutno najbolj vročega napadalca madridskega Reala. Sporočilu je dodal tudi tri simbole ognja, za tri vrhunske zadetke, ki so brazilskemu napadalcu uspeli v finalu superpokala.

Vinicius je privržence navdušil tudi s proslavljanjem zadetka, s katerim je posnemal slovite proslave Cristiana Ronalda, kar je navijače Barcelone še dodatno zbodlo.