Nadal, Gasol in Ronaldo odprli novo restavracijo

Teniški igraleckošarkarin nogometašso vrhunski športniki najvišje ravni – njihov skupni imenovalec so odlični dosežki, pogosto zaznamovani z rušenjem različnih statističnih rekordov. Toda Španca in Portugalca druži tudi poslovna dejavnost.Globalni superzvezdniki že vrsto let vlagajo v različne poslovne priložnosti in razmišljajo o obdobju po koncu kariere – Nadal namreč šteje 35 let, Ronaldo 36 in Gasol 41 let. Pri tem ponosno predstavljajo skupno restavracijo pod blagovno znamko. Doslej so imeli odprti dve restavraciji – eno vin drugo na otokuTa kulinarični izziv jim je šel tako dobro od rok, da so se odločili za širitev posla. Verigo svojih restavracij so namreč podaljšali onstran Atlantika in odprli novo izpostavo vv okrožju»Družina Tatel še naprej raste. Zelo sem vesel, da lahko sporočim odprtje restavracije Tatel Beverly Hills. Izkušnjo Tatel je zdaj možno občutiti tudi v tem znamenitem mestu. Dobrodošli!« je na svojem profilu na instagramu zapisal Rafa Nadal.