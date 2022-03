Najboljši Atletico se začne pri Janu Oblaku

V nadaljevanju preberite:

«V finalu se želimo pomeriti z Realom,« je predsednik madridskega Atletica Enrique Cerezo pod vtisom sanjskega podviga na gledališču sanj, štadionu Old Trafford v Manchestru, evforično izrazil željo v ligi prvakov. Navdušenju v taboru rdeče-belih po zmagi v povratni tekmi osmine finala z 1:0 ni bilo videti konca, toda za prvega junaka dvoboja, vratarja Jana Oblaka, in druge bojevnike trenerja Diega Simeoneja je pariški finale še zelo, zelo daleč. Fanatizem Atleticovih igralcev se je stopnjeval z vsakim posredovanjem Škofjeločana, ki je za njegove standarde v ponesrečeni sezoni ujel formo v najpomembnejšem obdobju: od sredine marca, ko se začenjajo bitke za lovorike in za uvrstitve, ki štejejo. Ne le za poročevalce, tudi za večino nogometašev je bil 29-letni Slovenec odločilni jeziček na tehtnici v tekmi visoke napetosti, v kateri ni imel najboljšega večera slovenski sodnik Slavko Vinčić.