Najprej euro na Otoku, nato Turčija in Italija

Na evropskih nogometnih zelenicah je bilo več kandidatov za izvedbo naslednjih dveh prvenstev (po Nemčiji prihodnje leto), a so vodilni možje Uefe na čelu z Aleksandrom Čeferinom uspeli doseči dogovor z vsemi vpletenimi kandidati, tako da tekmovanja pri kandidaturah ne bo. Da bo volk sit in koza cela, torej.

Turčija je umaknila kandidaturo za prvenstvo 2028 in na široko odprla vrata euru 2028, ki bo potekal v Veliki Britaniji in na Irskem. Za Anglijo se uvrstitev (gostiteljice ne bodo imele zagotovljene uvrstitve na EP) zdi zelo dosegljiva, za ostale reprezentance manj, Uefa pa razmišlja o načinu, kako bi državam gostiteljicam olajšala pot skozi kvalifikacije in na EP, kar bi bilo dobro za zasedenost tribun, pa tudi za priljubljenost prvenstva.

Iz boja se je Turčija umaknila, ker je našla skupni jezik z Italijo za izvedbo prvenstva 2032, o čemer je že obvestila Uefo, ta je kandidaturi prižgala zeleno luč, čaka se le še potrditev 10. oktobra v Nyonu, ki pa ne bi smela biti vprašljiva. Prvenstvi bosta tako potekali v državah z močno navijaško bazo in nogometno tradicijo, brez dvoma se obeta spektakel s polnimi tribunami.