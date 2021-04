Najprej ogrevanje v Stožicah, potem pa še zaključna četrtina

V prvem mestnem derbiju v sezoni v Stožicah je Olimpija premagala Bravo z 2:0. FOTO: Jure Eržen/Delo



Aljoša Matko že končal sezono?

Sredi marca se je ustavil slovenski ligaški nogomet, po enomesečnem odmoru pa se bo nadaljeval udarno: jutri bosta v Stožicah z zaostalo tekmo 27. kola zaokrožila tretjo četrtino prvenstva mestna tekmeca Olimpija in Bravo. Konec tedna se bo začela še zadnja četrtina, v katero bodo šli ljubljanski zeleno-beli kot vodilno moštvo. Vprašanje je le, s kolikšno prednostjo pred največjimi tekmeci Mariborčani, s točko, dvema ali štirimi?Natančen tekmovalni spored bo NZS še predstavila, vendar je že zdaj jasno, da bo zaključni del sezone 2020/21 šprinterski in naporen, in to ne glede na dejstvo, da tekmovanjem pod okriljem NZS za ovratnik ne diha vrhunec sezone – evropsko prvenstvo, ki bo od 11. junija do 11. julija. Pred tem bo Slovenija od 30. maja do 6. junija gostila še zaključni del evropskega prvenstva do 21 let.Reprezentančni premor in nato še (nerodni) zdravstveni zaradi ukrepov proti širjenju epidemije terminsko še nista zapletla prvenstva, toda upoštevati kaže, da je treba izpeljati tudi pokalno tekmovanje in vse dodatne kvalifikacije. V 1. SNL je do konca še 45 tekem (46 z jutrišnjim mestnim derbijem), v pokalnem tekmovanju pa bodo v izločilnem delu igrali le po en dvoboj, zato bosta finalista, če bosta oba prvoligaša, do konca sezone odigrala še ducat tekem.Drugoligaši morajo po prilagojenem sistemu najprej izpeljati še tekmo, da bi končali redni del enokrožnega sistema (15 tekem), potem pa se bodo razdelili v dve skupini s po osmimi moštvi, v ligi za prvaka in za obstanek. Igrali bi le sedem kol.Ali je enomesečni premor spremenil razmerja sil med glavnimi kandidati za osvojitev naslova slovenskega prvaka, za katerega se bodo realno potegovali le trije (Olimpija, Maribor in Mura) in za obstanek? Ljubljančani so v primerjavi s prejšnjimi sezonami tako rekoč v idiličnem stanju, predsednika, odkar ima ob sebi mlajšega poslovnega partnerja, ne moti ničesar. Trenerjuje računice nekoliko (še pravočasno, da se je lahko pripravil) zmotila poškodba posojenega zvezdnikaPovsem drugače je pri Mariboru. Premor pod taktirko novega trenerjaje minuli konec tedna prinesel še eno neprijetnost v že več kot leto dni trajajoči stabilizaciji razmer na igrišču in zunaj njega. Zaradi avtomobilske nesreče, ki jo je povzročil eden od največjih Rožmanovih spomladanskih adutov, je vprašljiva njegova vloga v nadaljevanju prvenstva.Enaindvajsetletni Belokranjec si je privoščil nedopustno neumnost, ki je v mariborskem taboru taboru spomnila na tragedijo izpred petih let, ko sta zaradi neprilagojene hitrosti umrla dva mlada člana takratnega moštva B. Srečna okoliščina je ta, da nihče ni umrl, a sta zaradi Matkovega divjanja dva njegova sopotnika huje poškodovana. Mladi reprezentant jo je odnesel le z lažjimi poškodbami.Mariborski klub še ni razkril, kakšne bodo posledice Matkove mladostne nepremišljenosti, a je težko verjeti, da bi konec tedna v Rožmanovem ognjenem krstu v vlogi trenerja Mariborčanov v Kidričevem proti Aluminiju lahko že bil med kandidati za tekmo. Morda se je sezona zanj že končala.Gorica si obstanek lahko zagotovi le še teoretično. Njen zaostanek je večji (8 točk), kot je v povprečju po četrtini osvajala točke.Čeprav so se klubi kritično odzvali na prekinitev prvenstva, je večini odmor prišel kot naročen po peklenskem ritmu v prvem delu leta (v mesecu dni so na zahtevnih igriščih odigrali po osem tekem), da so se lahko nogometaši osvežili, poškodovani pa pozdravili.Bravo – Domžale, Aluminij – Maribor, Mura – Celje, Koper – CB24 Tabor, Gorica – Olimpija.