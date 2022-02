Sankt Peterburg ostal brez finala, Rusi in Ukrajinci na nevtralnih prizoriščih

Potem ko je predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin za petek zaradi razmer v Ukrajini sklical izredno zasedanje izvršnega odbora, je Uefa v izjavi za javnost potrdila, da se finale lige prvakov za sezono 2021/22 seli iz ruskega Sankt Peterburga v francosko prestolnico Pariz (Stade de France).

»IO Uefe se je danes sestal na izrednem sestanku po resni zaostritvi varnostne situacije v Evropi,« so sporočili iz Uefe. »IO se je odločil prestaviti finale 2021/22 Uefine lige prvakov iz Sankt Peterburga na Stade de France v Saint-Denisu (Pariz, op. a.). Tekma bo na sporedu kot predvideno v soboto, 28. maja ob 21. po srednjeevropskem času. Uefa želi izraziti zahvalo in hvaležnost predsedniku francoske republike Emmanuelu Macronu za njegovo osebno podporo in predanost temu, da se najprestižnejša tekma evropskega klubskega nogometa prestavi v Francijo v časih neprimerljive krize. Skupaj s francosko vlado bo Uefa v popolnosti podprla trud različnih deležnikov, da zagotovi rešitev nogometašev in njihovih družin v Ukrajini, ki se soočajo s strahotnim človeškim trpljenjem, uničenjem in razseljevanjem.«

Največje tekme, ki jih je gostil francoski nacionalni štadion, so finale SP 1998, finala lige prvakov 2000 in 2006, finale eura 2016, SP v atletiki (2003) ter dve svetovni prvenstvi v ragbiju (1999, 2007). Objekt, ki leži v četrti Saint-Denis, je bil leta 2015 tudi tarča teroristov, med prijateljsko nogometno tekmo Francije in Španije je prišlo do eksplozije v neposredni bližini. FOTO: Robert Grahn/AFP

Dodali so, da bodo ruski in ukrajinski klubi kot tudi državni reprezentanci v Uefinih tekmovanjih morali do nadaljnjega nastopati na nevtralnih prizoriščih. Rusijo, ki je v kvalifikacijski skupini dvakrat premagala Slovenijo, marca čakajo dodatne kvalifikacije za nastop na SP 2022 v Katarju.

Ob 12. uri se bo sicer začel žreb osmine finala evropske lige, uro kasneje pa bo na sporedu žreb osmine finala konferenčne lige.