Nani o Ronaldu: kariero bo končal v ZDA

Nani (v ozadju) in Cristiano Ronaldo sta prijatelja, zato so morda besede mlajšega nogometaša o Ronaldovi karierni končni postaji v ZDA lahko tudi resnične. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Še preden se jena Instagramu odzval in ošvrknil vse, ki ga omenjajo pri številnih kombinacijah o selitvah, je o Portugalčevi prihodnosti govoril tudi njegov dobri prijatelj. Njuni nogometni poti sta se v preteklosti precej križali. Oba sta začela pri Sportingu, tudi Nani je za veliko milijonov evrov odšel k Manchestru, kjer je veljal za njegovega naslednika, osvojila sta naslov klubskega in reprezentančnega evropskega prvaka ... Nani je zdaj član ameriškega Orlanda v »Major League Soccer« (MLS).»Pred leti mi je rekel, da bo kariero verjetno končal v ZDA. Ni bil stoodstoten, a je možnost, da se bo to zgodilo,« je Ronaldove načrte odkril Nani. Možnost, da bi se sloviti Portugalec res preselil v ZDA, je približal izjemen razvoj lige. Tudi sezoni Zlatana Ibrahimovića pri LA Galaxy sta spremenili Ronaldovo mnenje o MLS, je dodal Nani.Štiriintridesetletni nogometaš je pohvalil razvoj nogometa v ZDA in ne skriva navdušenja nad tem, kakšne potenciale ima liga.»Samo vprašanje časa je, kako se bo še izboljšala. Že zdaj je odlična, vrhunski trenerji, igralci, organizacija, odlična moštva. Imajo vse. Ne smejo se ustrašiti narediti še več,« je Nani opisal v prihodnosti morda nov nogometni paradiž.