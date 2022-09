Napoli razgalil Liverpool, Klopp pripravljen spremeniti taktiko

Trener Jürgen Klopp je z varovanci zdaj na zadnjih sedmih tekmah vknjižil le dve zmagi. Le dober teden po zgodovinskem uspehu proti Bournemouthu v domačem prvenstvu – Liverpool je z zmago 9:0 izenačil rekord tekmovanja –, je sledil najvišji poraz v sezoni, Napoli je na uvodni tekmi 1. kola skupinskega dela lige prvakov na svojem štadionu Diega Armanda Maradone povsem potolkel poražene finaliste iz minule sezone.

»Vse, kar je bilo narobe, je bilo očitno, a zakaj se je to zgodilo – na to vam zdaj ne morem odgovoriti, najprej moram razmisliti. Res težko je to sprejeti, a to moram storiti,« je po polomu v Neaplju povedal Klopp. Liverpool bi ob polčasu lahko zaostajal tudi z višjim izidom, na semaforju je takrat pisalo 3:0 v korist domačega moštva, ki je povedlo z 11-metrovko Piotra Zielinskega v 5. minuti. Sledil je še zadetek Zamba Anguissaja v 31. minuti, že prej je Victor Osimhen zapravil še eno najstrožjo kazen v korist Napolija, tik pred polčasom pa je se je svojega prvega zadetka v elitnem tekmovanju razveselil še Giovanni Simeone, sin trenerja madridskega Atletica Diega Simeoneja. Zielinski je že v enem prvih napadov drugega dela srečanja povišal na 4:0, Luis Diaz je v 49. minuti nato vsaj rahlo ublažil boleč poraz.

Dokler na igrišče ni prišel Thiago ...

»Manjkalo nam je res veliko stvari in zabavna plat tega je, da se bomo morali s tem spopasti sredi sezone premier league in lige prvakov. Moramo pripraviti taktiko tako, da bi se močno izboljšali v praktično vsem,« je dodal Klopp. »To res težko sprejmem, če pa ste spremljali tekmo, slednje res ni težko opisati. V redu, kot prvo je Napoli odigral res dobro tekmo, mi pa ne, to je prvo pojasnilo za poraz. Izkoristili so eno enajstmetrovko in drugo zapravili, a naslednja zadetka smo jim poklonili na pladnju in morali bi se bolje braniti. Nismo bili kompaktni niti v obrambi in niti v napadu. Dokler na igrišče ni prišel Thiago, se ne spomnim niti ene situacije 'visokega pressinga', stali smo preveč narazen.«

Liverpool, ki je z nekaj spodrsljaji v premier league – vključno s porazom na derbiju z Manchester Unitedom – trenutno na 7. mestu, v soboto zdaj čaka domača tekma z Wolverhamptonom, nato pa nova preizkušnja v ligi prvakov, kjer bodo v torek pričakali Ajax. Nizozemski prvak je pred svojimi navijači sinoči napolnil mrežo Glasgow Rangers (4:0) in z Napolijem trenutno zanesljivo vodi v skupini A lige prvakov.