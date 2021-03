Naši nogometaši zdaj tudi pred občinstvom

Realnost nogometa je takšna kot v drugih športnih panogah – tekmovalno kolesje se vrti, vendar brez občinstva na prizoriščih. In tako bo tudi na večini prizorišč prihajajočih kvalifikacijskih tekem za mundial 2022.



Rusija pa je ena tistih dežel, kjer domača vlada dovoljuje delni obisk gledalcev, kar je vidno v teh na tekmah končnice KHL, domačega nogometnega prvenstva in drugih športnih prireditev. In tako bo tudi v soboto v olimpijskem Sočiju, kjer bo v kvalifikacijski skupini za uvrstitev na SP2022 gostovala slovenska nogometna reprezentanca. Zmogljivost sodobnega objekta znaša 48.000 gledalcev, zaenkrat je v Rusiji dovoljena 30-odstotna zasedenost, kar pomeni, da bi si tekmo lahko ogledalo do 15.000 navzočih. Poznavalci razmer na ruski nogometni sceni pa niso prepričani, da se bo res zbralo toliko domačih privržencev, saj ni več obrisov tiste evforije s svetovnega prvenstva 2018, obenem je nazadnje, novembra lani, ruske nogometne zanesenjake močno zabolel poraz proti srbski reprezentanci z 0:5.



Na sobotni tekmi pa se bo Miha Mevlja počutil kot doma, saj je član kluba iz Sočija, ki je na visokem 4. mestu domače lestvice. Iz ruskega prvenstva k slovenski izbrani vrsti prihaja tudi Bojan Jokić, nogometaš predzadnje uvrščene Ufe.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: