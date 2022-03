Nasledniki Romana Abramovića stojijo v vrsti

Zaradi ruske vojne agresije v Ukrajini se je Roman Abramovič, eden od najslavnejših oligarhov pod taktirko predsednika Rusije Vladimirja Putina, znašel v krempljih britanskih oblasti. Sankcije, ki so zajele ruske tajkune, so Abramoviča prisilili v prodajo Chelseaja, s katerim je v dveh desetletjih osvojil vse, kar je bilo mogoče. Niti Abramovičeva priljubljenost med navijači ni ustavila neizbežnega razhoda s klubom, ki bo v naslednjem tednu dobil novo poglavje v 117-letni zgodovini.

Začasni upravitelji bodo drevi ob 21. uri zaprli rok za oddajo ponudb za prevzem kluba, za katerega se bo znesek prevzema gibal poltretjo milijardo evrov in tremi milijardami €. Na začetku tedna bo klub izbral tudi ožjo skupino štirih kandidatov za prevzem londonskega kluba, ki mu gre tudi v tej sezoni zelo dobro v ligi prvakov, kjer se je kot branilec naslova že uvrstil v četrtfinale, medtem ko je v angleškem prvenstvu na tretjem mestu za Manchester Cityjem in Liverpoolom.

Švicarski milijarder Hansjoerg Wyss velja za enega od največjih favoritov za prevzem Chelseaja. FOTO: Ruben Sprich/Reuters

Abramoviču je treba priznati, da je pod njegovo taktirko Chelsea postal nogometni velikan z odlično blagovno znamko. O tem najbolj govorijo kandidati za prevzem kluba, ki jih ne manjka. Med zadnjimi, ki so napovedali možnost nakupa, je tudi družina Ricketts, lastnica bejzbol kluba Chicago Cubs. Prvi mož družine Joe Ricketts je pred tremi leti preveč »stegnil jezik«, za kar se je moral javno opravičiti, saj je muslimane označil za njegove naravne sovražnike. Pri Chelseaju so najbolj znani igralci muslimanske veroizpovedi Antonio Rudiger, N'Golo Kante, Hakim Ziyech in Malang Sarr.

Najresnejše kandidati za prevzem so: švicarski milijarder Hansjorg Wyss s partnerji, lastnik kluba ameriškega nogometa New York Jets Woody Johnson, nekdanji predsednik uprave British Airways in bivši predsednik LIverpoola sir Martin Broughton ter predsednik Svetovne atletske zveze lord Sebastian Coe, sicer veliki navijač modrih, Saudi Media Group pod taktirko lastnika Mohameda Alkhereijija, družina Ricketts, nepremičninski mogotec Nick Candy in investicijska družba Aethel Partners.