Naslov prvaka brani Mura, ki bo prva preizkusila tudi VAR

Celjani bodo gojili visoke ambicije. FOTO: Uroš Hočevar



V mestu ob Savinji so si zadali resne cilje

Trener Savo Milošević in predsednik Olimpije Milan Mandarić FOTO: NK Olimpija

Nogometaši Brava dvigujejo konkurenco v Ljubljani. FOTO: Jure Eržen



Radomlje povratnik med slovensko elito

Deseterica slovenskih nogometnih prvoligašev bo konec tedna začela 31. sezono državnega prvenstva. Tekmovanje, ki bo v novi sezoni imenovano Prva liga Telemach, bosta v petek ob 17.00 odprlain novinec. Naslov bo branila Mura.Prav na tekmis sežanskim, ki bo v soboto ob 20.15 v Fazaneriji, bodo prvič v slovenski ligi uradno uporabili tudiki je ena od novosti nove sezone. V soboto bo sicer ob 17.00 še tekma med Aluminijem in Koprom, v nedeljo pa bo ob 17.00 obračun Domžal in Olimpije, ob 20.15 pa še Celja in Maribora. Tudi na tej tekmi si bodo sodniki lahko pomagali z VAR.Ob podobnih terminih bodo tudi preostale tekme v sezoni, saj sta stalna sobotna in nedeljska termina ob 17.00 in 20.15, rezervni pa ob 15.00. Kot so pojasnili pri(NZS), bo v poletnem času nekaj izjem, ko bodo tekme tudi ob petkih ali ponedeljkih ob 17.00 ali 20.15. Štiri tekme na krog bo po novem prenašal, ena pa bo tudi na. Slednji bo dobil prvi večni derbi sezone od skupno štirih,inse bostamerila v Stožicah. Oba tako kot vedno sodita med favorite prvenstva, ki pa bo bržčas spet precej nepredvidljivo.Za razliko od branilca naslova Mure, ki za zdaj ni doživel velikih pretresov v prestopnem roku in je tudi na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov pokazal, da bo znova v igri za najvišja mesta ob dokaj širokem igralskem kadru, sta večna tekmeca iz Ljubljane in Maribora znova precej spremenila kadrovsko sliko.pod vodstvomšele sestavlja želeno sliko, nekaj je novincev, tudi denimo povratnika na slovenske zeleniceinnovo poglavje znova začenja z govoricami o odhodu predsednikain tudi z novim trenerjem. V tej vlogi je prišel nekdanji srbski reprezentant, ki bo prav tako imel dokaj spremenjeno zasedbo v primerjavi s prejšnjo sezono. Med drugimi je odšel ljubljenec občinstva, pa tudi, prišli pa soinKakorkoli se bo izteklo, v obeh taborih napovedujejo lov na lovoriko, ki jo je doslej največkrat, 15-krat, osvojil Maribor.Enkrat jo je tudi, in sicer v sezoni 2019/20, glede na prestopne aktivnosti so si v mestu ob Savinji prav tako zadali resne cilje. »Ne želimo dragih tujcev. Če bomo plačevali, bomo plačali za prestope mladih slovenskih fantov,« je pred časom povedal generalni direktor klubapredstavnik »skrivnostnih« ruskih vlagateljev. Za zdaj se teh besed v klubu kar držijo,inso le nekatera slovenska imena, ki bodo po novem izpisana na celjskih dresih.V prejšnji sezoni so si na koncu po Muri, Mariboru in Olimpiji nastop v Evropi priigrale tudi, za katere bo to bržčas glavni cilj tudi tokrat. Doslej rumeni niso posebej spreminjali ekipe, nekaj več »prometa« je bilo pri ljubljanskih rumenih.je med drugim izgubil prvega asistenta lige minule sezone Nukića, pripeljal pa nekaj igralcev, s katerimi bo skušal mešati štrene večjim. V prejšnji sezoni je končal na petem mestu, mesto za njim pa je pristal sežanski, ki predvsem na domačem igrišču pogosto prekriža namere favoritom. Za zdaj so na Krasu pripeljali tri okrepitvebo v napadu računal predvsem na povratnika. Odšlo je nekaj pomembnih igralcev, kot je tudiKljub vsemu v Kidričevem verjetno realno računajo (vsaj) na obstanek v ligi, podobno bi moralo veljati tudi za, čeprav so znova posegali v kadrovsko sliko, a ohranili dobršen del zasedbe iz prejšnje sezone. Tudiki je bil s 14 goli prvi strelec minule sezone skupaj zki pa je Maribor zamenjal za Hajduk.Novinec v ligi in hkrati povratnik vanjo so, ki so lani dokaj zanesljivo opravile z drugoligaško konkurenco. Osnovna želja Radomljanov je obstanek v ligi. Med slovensko elito bodo igrali tretjič, nazadnje so pred štirimi leti. Doslej so obe prvoligaški avanturi končali na zadnjem mestu.