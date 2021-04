Nasser Al-Khelaifi namesto Andree Agnellija

Prvi mož francoskega nogometnega velikana Paris St-Germaina Nasser Al-Khelaifi je novi predsednik Evropskega združenja klubov (ZK). Omenjeno združenje je novico o tem posredovalo v sredo zvečer, katarski mogotec pa je na tem položaju zamenjal prvega moža Juventusa Andreo Agnellija, ki je bil eden od pobudnikov zdaj že propadle superlige.



»Nogomet potrebuje prave ljudi na vodilnih položajih in Naser je oseba, ki je v preteklosti dokazala, da je sposobna zaščititi ne le interese svojega, temveč tudi drugih klubov, kar je predpogoj za položaj predsednika Združenja evropskih klubov,« je imenovanje 47-letnega Katarca na čelo ZK pozdravil predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin.



Agnelli je do nedelje vodil Evropsko združenje klubov in bil tudi član izvršnega odbora Uefe, a nato nenadno zapustil obe funkciji in prestopil med tako imenovane superligaše, ki so jo v nedeljo ustanovili Juventus, Milan in Inter Milano iz Italije, Real Madrid, Barcelona in Atletico Madrid iz Španije ter Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham in Arsenal iz Anglije.



Že v torek zvečer je superligo zapustila šesterica angleških klubov, dan kasneje so po tej poti stopili še milanski Inter, Juventus in Atletico iz Madrida.

