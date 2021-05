Navijačem rdečih vragov prekipelo (FOTO)

FOTO: Phil Noble/Reuters

Pred današnjim derbijem med Manchester Unitedom in Liverpoolom so navijači rdečih vragov uprizorili velik protest proti lastnikom kluba iz ameriške družine Glazer.Povod za izraz jeze je bila sicer podpora propadli superligi, toda vzroki so globlji. V zadnjih 16 letih ni bilo nobene komunikacije med upravo in navijači. Tudi ne nobene investicije v štadion Old Trafford. Ogromno denarja za okrepitve je bilo zapravljenega brez večjega učinka. Mestni tekmec Manchester City medtem žanje lovorike.Unitedov dolg je vse večji in se povečuje. Znašal naj bi več kot milijardo evrov. United je drugi v premier league in ostaja v igri za naslov v evropski ligi.