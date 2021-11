Navijači Bayerna: Nočemo denarja iz Katarja

Nemška nogometna scena se zaenkrat uspešno upira vlagateljem iz bogatega arabskega sveta, ki so sicer dodobra zasukali razmerja moči in proračunov na evropskem nogometnem zemljevidu. Navijačem Bayerna pa že ni všeč niti to, da največji nogometni klub v državi del zimskega treninga opravi v Katarju, prav največji letalski prevoznik te dežele pa je med pokrovitelji nemških prvakov. "Za denar je mogoče vse oprati," so sporočili s tribun najzvestejši privrženci, med drugim ošteli tudi legendarnega vratarja Oliverja Kahna, zdaj prvega ustvarjalca klubske športne strategije.

Niti Kahn niti kdorkoli drug iz klubskega vodstva se na kritike s tribun ob zadnji tekmi s Freiburgom (2:1) še ni odzval, strasti pa je pozneje poskusil umiriti le glavni trener Julian Nagelsmann, ki se je v München pred to sezono preselil iz Leipziga: »Pri klubu zdaj razmišljajo, kako se pogovoriti in zadevo obrazložiti. Verjamem, da bodo na tem področju kaj storili.«