    Nogomet

    Navijači rdečih vragov bodo lastnikom dali še nekaj miru

    Navijaška skupina angleškega nogometnega velikana Manchester Uniteda je prestavila proteste proti lastnikom kluba, ki joi je načrtovali v nedeljo.
    Skupina navijačev Manchetser Uniteda že vse od prevzema kluba družine Glazer izraža nezadovoljstvo s politiko večinskih lastnikov. FOTO: Craig Brough/Reuters
    Skupina navijačev Manchetser Uniteda že vse od prevzema kluba družine Glazer izraža nezadovoljstvo s politiko večinskih lastnikov. FOTO: Craig Brough/Reuters
    Gorazd Nejedly
    12. 8. 2025 | 10:15
    12. 8. 2025 | 10:16
    2:50
    Navijaška skupina angleškega nogometnega velikana Manchester Uniteda, ki se mu je nedavno pridružil slovenski reprezentant Benjamin Šeško, je prestavila proteste proti lastnikom kluba. Te so načrtovali v nedeljo, na dan njihove otvoritvene tekme sezone v premier league, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

    Navijači kluba 1958 so 17. avgusta pred tekmo Uniteda z Arsenalom načrtovali protestni pohod na Old Traffordu, uperjen tudi proti manjšinskemu lastniku Jimu Ratcliffu.

    V zadnjih letih so organizirali številne demonstracije, namenjene predvsem nepriljubljenim večinskim delničarjem Glazerjem, vendar se je frustracija zdaj razširila tudi na Ratcliffa.

    Britanski milijarder, ki ima v lasti 28,94-odstotni delež v Unitedu, je od prevzema vsakodnevnega operativnega nadzora od Glazerjev februarja 2024 v klubu sprožil velike, pogosto nepriljubljene spremembe.

    »Jim Ratcliffe se je odločil, da se bo povezal z Glazerji in jim po našem mnenju pomaga ohranjati nadzor,« je prejšnji teden dejal predstavnik navijaške skupine 1958.

    Najbogatejši Anglež Jim Ratcliffe je dobil nekaj miru. FOTO: Phil Noble/Reuters
    Najbogatejši Anglež Jim Ratcliffe je dobil nekaj miru. FOTO: Phil Noble/Reuters

    Vendar pa je navijaška skupina po opravljeni anketi priznala, da je mnenje razdeljeno in da ni pravi čas za protest. Glede na trenutno razpoloženje znotraj navijaške baze in zlasti glede na nedavne rezultate ankete je jasno, da ni enotnega stališča o smeri kluba pod Ratcliffom.

    »Ta razkol je resničen in menimo, da bi bilo neodgovorno tvegati ustvarjanje situacije, ki bi lahko povzročila kakršen koli konflikt 'rdeči na rdeče' znotraj ali zunaj stadiona,« so zapisali pri skupini 1958.

    Skupina pravi, da je 63 % od skoraj 26.000 anketirancev v njihovi anketi menilo, da bi morala Ratcliffe in njegovo podjetje Ineos odgovarjati za svoje dosedanje odločitve. Vendar pa jih je obenem 68 % menilo, da bi lastnikom morali dati več časa, da dosežejo rezultate.

    Rdeči vragi so nedavno predstavili svoj prenovljeni vadbeni center in podpisali pogodbo s Šeškom za 74 milijonov funtov (76,5 milijona evrov).

    Večinski lastniki, družina Glazer, so še vedno zelo nepriljubljeni, še piše agencija dpa, a za zdaj se zdi, da bodo navijači vsaj manjšinskim lastnikom dali čas, da dokažejo svojo vrednost.

    Več iz teme

    Manchester Unitedpremier leagueAnglijaDružina GlazerJim RatcliffeBenjamin Šeško

